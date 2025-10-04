Ο δάσκαλος που ονοµάζεται θυµός

Πόσες άραγε ήταν οι φορές που έχουµε νιώσει τον θυµό να κυλάει στις φλέβες µας;

Πόσες φορές µια κουβέντα έχει σταθεί ικανή για να πυροδοτήσει µέσα µας αλυσιδωτές εκρήξεις;

Πόσες φορές έχουµε ξεστοµίσει λόγια που δεν πιστεύουµε, στο όνοµα του θυµού;

Πόσες φορές ένα αστείο ή µία χαρούµενη στιγµή, δεν έχουν πάρει εντελώς άλλη τροπή επειδή στην µέση µπαίνει ο θυµός;

Πόσες φορές έχουµε πάρει λάθος αποφάσεις, γιατί ο θυµός µας έχει τυφλωσει και δεν µπορούµε να δούµε ξεκάθαρα ένα θέµα;

Πόσες φορές έχουµε χάσει την ψυχική ηρεµία µας, τον ύπνο µας ή ακόµα και µια όµορφη στιγµή;

Έχουµε ποτέ όµως αναλογιστεί τι είναι αυτό που µας θυµώνει ;

Τι µας κάνει να χάνουµε τον έλεγχο;

Τι θολώνει την κρίση µας και ταράζει τον εσωτερικό µας κόσµο;

Μήπως, ο θυµός είναι ένας ζωντανός οργανισµός, που έρχεται να υπενθυµίσει ένα τραύµα, µια αδικία, ένα όριο που παραβιαστηκε;

Μήπως είναι η εσωτερική µας φωνή ,που αναγνωρίζει ότι κάποιος υποβιβαζει την αλήθεια µας;

Κάποιος υπερβαίνει τα όρια µας, κάποιος προσπαθεί να διαστρεβλωσει µια πραγµατικότητα µας;

Καποιος επιτίθεται στην αντίληψη µας;

Όποια και να είναι η απάντηση, το σίγουρο είναι ότι ο θυµός είναι ένα δυνατό καµπανάκι και πάντα είναι χρήσιµος και επικοδοµιτικος.

Έρχεται πάντα για να µας διδάξει κάτι, είτε για εµάς είτε για τους άλλους.

Η µορφή θυµού που πονάει σίγουρα περισσότερο, είναι ο θυµός για τον ίδιο µας τον εαυτό.

Όταν θυµωνουµε µε εµάς τους ίδιους, ίσως και να είναι η ύψιστη µορφή αυτοκριτικής και κατά συνέπεια και αυτοβελτιωσης.

Ναι, είναι θεµιτό να θυµώνεις µε τον εαυτό σου, όταν πραγµατοποιεις τα ίδια λάθη µε το παρελθόν ,αλλά µην επωµιζεσαι συνεχώς όλο το βάρος για οποιοδήποτε λάθος συµβαίνει.

Ο θυµός είναι δάσκαλος, όχι τιµωρος και µόνο έτσι πρέπει να τον αντιµετωπίζεις

*Η Ρούλα Παγιαλάκη είναι αρθρογράφος βιωµατικής γραφής