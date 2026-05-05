Ο χυμός του κράνμπερι μπορεί να ενισχύσει τη δράση των αντιβιοτικών κατά των ουρολοιμώξεων

Συντακτική Ομάδα
Ο χυμός από κράνμπερι μπορεί να ενισχύσει τη δράση των αντιβιοτικών σε ουρολοιμώξεις, όπως διαπιστώνει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Applied and Environmental Microbiology».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παθαίνουν ουρολοιμώξεις κάθε χρόνο, ενώ η αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά καθιστά τη λοίμωξη όλο και πιο δύσκολη στη θεραπεία.

Ερευνητές εξέθεσαν στο εργαστήριο καλλιεργημένα στελέχη του παθογόνου Escherichia coli σε χυμό κράνμπερι. Όπως διαπίστωσαν, οι ενώσεις του χυμού επαναευαισθητοποιούν τα ανθεκτικά στη θεραπεία με αντιβιοτικά στελέχη. Συγκεκριμένα, στο 72% των στελεχών E.coli που εξετάστηκαν, ο χυμός κράνμπερι ενίσχυσε την αντιβιοτική δράση της φωσφομυκίνης, που χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία των ουρολοιμώξεων, και κατέστειλε την εμφάνιση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την αντοχή στα αντιβιοτικά.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και μικροβιολόγος, Έρικ Ντέζιελ, από το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας στο Μόντρεαλ του Καναδά, επισημαίνει ότι ο χυμός κράνμπερι θεωρείται από καιρό ως ένα είδος λαïκής θεραπείας για την πρόληψη και τη θεραπεία λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, αλλά οι επιστήμονες απέδωσαν αρχικά το όφελος στην υψηλή οξύτητα του χυμού. Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει την επίδρασή του με ενώσεις στον χυμό που μπορούν να εμποδίσουν τα βακτήρια να προσκολληθούν στα κύτταρα που καλύπτουν την ουρήθρα. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται η αλληλεπίδρασή του με τα αντιβιοτικά.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν δείχνει αν η κατανάλωση χυμού κράνμπερι έχει τα ίδια οφέλη με την εργαστηριακή μελέτη. Υπογραμμίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα, ωστόσο προκαταρκτικά. Το πιο σημαντικό, τονίζουν, είναι ότι η έρευνα υποστηρίζει την ιδέα ότι οι φυσικές ενώσεις μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο μέτωπο στην καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά. Προσθέτουν, όμως, ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να διαπιστωθεί αν ο χυμός κράνμπερι ενισχύει πράγματι τη δράση των αντιβιοτικών στον άνθρωπο.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

