Ο Χρίστος Βασιλόπουλος στο 4ο Φεστιβάλ Κοντομαρί

Το 4ο Φεστιβάλ Κοντομαρί – Ημέρες Μνήμης| Κοινό έδαφος, φιλοξενεί τον δημοσιογράφο Χρίστο Βασιλόπουλο τη Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στις 21:00 στη Πλατεία Κοντομαρί.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Χρίστος Βασιλόπουλος πέρα από τη μεγάλη και πλούσια δουλεία του μέσα από την εκπομπή έρευνας «Μηχανή του Χρόνου» με τη δημιουργία περισσότερων από 600 ντοκιμαντέρ, έχει εργαστεί συγκεκριμένα στη τοπική ιστορία του χωριού μας και ειδικώς για το χρονικό της εκτέλεσης 23 άμαχων ανδρών στο Κοντομαρί στις 2 Ιουνίου 1941 από γερμανικό ναζιστικό στρατό.

📍ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ / ΣΥΖΗΤΗΣΗ

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Μαρτυρίες & ντοκουμέντα μέσα από τη << Μηχανή του Χρόνου>>

*Θα ακολουθήσει δια ζώσης συζήτηση με το δημοσιογράφο μετά το πέρας της προβολής.

🌹με τον Χρίστο Βασιλόπουλο

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

21:00 – 23:00

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026»