Ο χορός των Ελλήνων διεθνών στο κέντρο του γηπέδου! (video)

Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του «μικρού τελικού» του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα, το κέντρο του γηπέδου γέμισε χαμόγελα, δάκρυα και αγκαλιές από τους «χάλκινους» παίκτες του Βασίλη Σπανούλη.

Μια στιγμή καθαρής συγκίνησης, γεμάτη περηφάνια και ενότητα.

Οι διεθνείς μας έζησαν κάθε δευτερόλεπτο αυτού του ονείρου, και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, που πανηγύρισαν το πρώτο τους μετάλλιο με την Ελλάδα, έγιναν μια ζεστή, αληθινή αγκαλιά, σε μια εικόνα που λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις!