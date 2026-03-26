Ο «χάρτης» της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων – Η Κρήτη στις πλουσιότερες περιφέρειες της χώρας

Στα 782,5 δισ. ευρώ (από 777,8 δισ. ευρώ το 2024) αυξήθηκε το 2025 η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας περίπου 6,17 εκατομμυρίων Ελλήνων φορολογουμένων, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η αύξηση κατά 4,7 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, οφείλεται κυρίως στις νέες κατασκευές, καθώς οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων παραμένουν αμετάβλητες από τον Ιανουάριο του 2022, εν αντιθέσει με τις πραγματικές (αγοραίες) τιμές οι οποίες έκαναν άλμα σχεδόν 45% από τότε μέχρι το τέλος της περασμένης χρονιάς. Προφανώς η πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων φορολογουμένων ξεπερνάει το 1 τρισ. ευρώ.

Ο συνολικός λογαριασμός του φετινού ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ (ίδιος περίπου με πέρυσι) και θα πληρωθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη στο τέλος Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Πλουσιότερη Περιφέρεια η Αττική, καθώς η αξία των ακινήτων της ξεπερνά τα 412 δισ. ευρώ, συνεισφέροντας στα κρατικά ταμεία περίπου τον μισό ΕΝΦΙΑ. Ακολουθεί η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με αξία ακίνητης περιουσίας 102 δισ. ευρώ, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία με αξία 10,35 δισ. ευρώ.

Το τρέχον έτος 6.171.359 φυσικά και νομικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν συνολικό ΕΝΦΙΑ 2,297 δισ. ευρώ. Από το εν λόγω συνολικό ποσό, 1,711 δισ. ευρώ οφείλουν να πληρώσουν 6.096.869 φυσικά πρόσωπα και 585,68 εκατ. ευρώ καλούνται να καταβάλουν 74.490 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 87.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 254 ευρώ ενώ από την πληρωμή του φόρου απαλλάχθηκαν 983.827 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων που απαλλάχθηκαν ολικώς ή μερικώς από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., είτε λόγω χαμηλών καταλογισθέντων ποσών που διαγράφηκαν, είτε λόγω πολυτεκνίας ή αναπηρίας, είτε λόγω διαμονής σε μικρούς οικισμούς, είτε λόγω ασφάλισης κατοικιών είναι 1.978.439. Αν προστεθούν σ’ αυτούς και όσοι απαλλάσσονται μερικώς λόγω χαμηλών εισοδημάτων, ο αριθμός του συνόλου των ολικώς ή μερικώς απαλλασσόμενων φορολογουμένων υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 2.500.000.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάχθηκαν πλήρως από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω βεβαίωσης πενιχρών ποσών κάτω του 1 ευρώ τα οποία διαγράφηκαν ή λόγω πολυτεκνίας ή αναπηρίας, ανέρχονται σε 971.068.

Οι ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάχθηκαν φέτος για πρώτη φορά από το 50% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για την κύρια κατοικία τους, επειδή διαμένουν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς της χώρας (με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους ή με πληθυσμό μέχρι 1.700 κατοίκους ειδικά στους νομούς της Ηπείρου και της Βορείου Ελλάδος, που εφάπτονται των συνόρων της χώρας) ανήλθαν σε 579.224. Οι φορολογούμενοι αυτοί κατέχουν 583.724 δικαιώματα. Το συνολικό ποσό του φόρου που γλίτωσαν ανήλθε σε 47,52 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα που καλούνται να πληρώσουν φέτος μειωμένο ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και 20% λόγω ασφάλισης των κατοικιών τους ανήλθαν σε 428.147 (68.713 περισσότεροι σε σύγκριση με πέρυσι). Το συνολικό ποσό της έκπτωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω ασφάλισης κατοικιών αυξήθηκε φέτος κατά ένα μικρό σχετικά ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το ποσό της έκπτωσης ανήλθε φέτος σε 26 εκατ. ευρώ και αφορούσε 427.147 φορολογούμενους με 609.219 δικαιώματα, οι οποίοι κάλυπταν το κριτήριο της τριπλής ασφάλισης για φωτιά, σεισμό και πλημμύρες. To 2025, το συνολικό ποσό της έκπτωσης είχε ανέλθει σε 21 εκατ. ευρώ και αφορούσε 359.434 φορολογούμενους με 502.597 δικαιώματα.

Υπάρχουν και οι φορολογούμενοι που απαλλάχθηκαν μερικώς (κατά 50%) από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω χαμηλών εισοδημάτων και μικρής αξίας ακίνητης περιουσίας. Ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 800.000.

Ακόμα: 12.759 νομικά πρόσωπα απαλλάχθηκαν επίσης πλήρως από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2026, λόγω χαμηλών καταλογισθέντων ποσών ή άλλων ειδικών απαλλαγών που ίσχυσαν.

Η «ακτινογραφία» ανά Περιφέρεια

Με βάση τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, η εικόνα της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 13 Περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής:

1. Περιφέρεια Αττικής: 2.560.738 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 412,63 δισ. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ να ανέρχεται σε 161.137,58 ευρώ. Ο συνολικός ΕΝΦΙΑ φθάνει τα 1,23 δισ. ευρώ και ο μέσος κατά κεφαλήν σε 480,90 ευρώ.

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 1.238.673 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 102,73 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 82.935 ευρώ, ο συνολικός φόρος σε 295,68 εκατ. ευρώ και ο μέσος σε 238 ευρώ.

3. Περιφέρεια Κρήτης: 421.971 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 42,66 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ διαμορφώνεται σε 101.090 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 122,45 εκατ. ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 290 ευρώ.

4. Περιφέρεια Θεσσαλίας: 466.310 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας 33,33 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ φτάνει τα 71.472 ευρώ, ο μέσος ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται σε 206 ευρώ και ο συνολικός σε 96,17 εκατ. ευρώ.

5. Περιφέρεια Πελοποννήσου: 398.724 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 31,94 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 80.099 ευρώ, ενώ ο μέσος ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 226,92 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 90,48 εκατ. ευρώ.

6. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 417.721 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα συνολικής αξίας 29,30 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ ανέρχεται σε 70.139 ευρώ, ο μέσος ΕΝΦΙΑ σε 197 ευρώ και ο συνολικός σε 82,32 εκατ. ευρώ.

7. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 212.271 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 26,10 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ είναι από τις υψηλότερες στη χώρα, φτάνοντας τα 122.947 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 378 ευρώ και ο συνολικός σε 80,24 εκατ. ευρώ.

8. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 400.573 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αξίας 24,10 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ ανέρχεται σε 60.175 ευρώ με το μέσο ΕΝΦΙΑ στα 181,27 ευρώ και το συνολικό στα 72,61 εκατ. ευρώ.

9. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 326.121 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας 23,09 δισ. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ στα 70.805 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται σε 211,73 ευρώ και ο συνολικός σε 69,05 εκατ. ευρώ.

10. Περιφέρεια Ηπείρου: 215.989 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 17,91 δισ. ευρώ με μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο 82.911,09 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 197,68 ευρώ και ο συνολικός φόρος σε 42,70 εκ. ευρώ.

11. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 166.243 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητη περιουσία 16,84 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά ΑΦΜ φτάνει τα 101.326 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ τα 291,40 ευρώ. Ο συνολικός φόρος ανέρχεται περίπου σε 48,44 εκατ. ευρώ.

12. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 144.487 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα συνολικής αξίας 11,57 δισ. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ στα 80.097 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 224,03 ευρώ κα ο συνολικός τα 32,37 εκατ. ευρώ.

13.Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 185.365 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία 10,35 δισ. ευρώ με τη μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ να διαμορφώνεται σε 55.838 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ είναι ο χαμηλότερος στη χώρα στα 178,17 ευρώ και ο συνολικός στα 33,03 εκατ. ευρώ.