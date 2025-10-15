Ο Χ. Μαμουλάκης για την τοποθέτηση ραντάρ στον λόφο Παπούρα

Ως «απαράδεκτη πρόκληση» του Υπουργείου Υποδομών, χαρακτηρίζει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών τα προχωρήσει σε εργασίες στον λόφο Παπούρα.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «την απαράδεκτη πρόκληση του Υπουργείου Υποδομών να προχωρήσει σε εργασίες ταπείνωσης του λόφου Παπούρα, λίγα μόλις 24ώρα μετά την εκδήλωση στην Αθήνα για τον αρχαιολογικό θησαυρό του σημείου, αναδεικνύει με δήλωσή του ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης:

«Η προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών να προχωρήσει άμεσα στην εγκατάσταση ραντάρ στον λόφο Παπούρα, λίγα μόλις 24ωρα μετά την εκδήλωση στην Αθήνα για την εκτενή παρουσίαση του αρχαιολογικού θησαυρού της Παπούρας, δεν είναι απλώς ατυχής. Είναι προσβλητική για τον πολιτισμό, για την Κρήτη, για τη συλλογική μας μνήμη.

Μόλις την Κυριακή 12/10, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών, αρχαιολόγων και εκπροσώπων φορέων, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα του λόφου Παπούρα, ενός μοναδικού μνημείου, κυκλικής αρχιτεκτονικής, που αποκαλύπτει την πνευματική και κοινωνική ωριμότητα του προμινωικού κόσμου. Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε κραυγή αγωνίας και έκκληση για την προστασία του χώρου.

Και όμως, σήμερα έρχεται στο φως της δημοσιότητας ότι το Υπουργείο Υποδομών “κλείδωσε” τα έργα, επιμένοντας στον σχεδιασμό του ραντάρ που θα αλλοιώσει τον λόφο και θα υπονομεύσει την ανασκαφική και πολιτιστική του αξία. Πρόκειται για μια απόφαση που προκαλεί οργή και δείχνει την απόλυτη απαξίωση της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής κοινωνίας και κάθε έννοιας σεβασμού στην ιστορική συνέχεια.

Αυτό δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και πολιτιστικής ηθικής. Η Ιστορία δεν μπορεί να “μπαζώνεται” στο όνομα της προόδου.

Απαιτούμε:

1. Την άμεση αναστολή κάθε εργασίας στον λόφο Παπούρα και την ακύρωση της απόφασης εγκατάστασης ραντάρ.

2. Την αναζήτηση τεχνικά εφικτής εναλλακτικής θέσης, εκτός του αρχαιολογικού χώρου, με πλήρη διαφάνεια και δημόσια παρουσίαση των μελετών.

3. Την κήρυξη του λόφου Παπούρα ως αρχαιολογικού χώρου μείζονος σημασίας, με τα ανώτατα επίπεδα προστασίας.

4. Τη διασφάλιση ότι το μνημείο θα παραμείνει ανέπαφο και θα αναδειχθεί ως τόπος μνήμης, γνώσης και πολιτιστικής υπερηφάνειας , όχι ως θύμα μιας ανερμάτιστης τεχνοκρατίας.

Η Κρήτη δεν ανέχεται άλλες προσβολές. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται και να προστατεύει την πολιτιστική της κληρονομιά, όχι να την ισοπεδώνει στο όνομα της “ανάπτυξης”. Ο λόφος Παπούρα ανήκει στην Ιστορία, όχι στα σχέδια των εργολάβων.»»