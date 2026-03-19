O Άρης Χατζηστεφάνου στο Ηράκλειο – παρουσιάζει το βιβλίο του

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Αρη Χατζηστεφάνου «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση στο internet», παρουσιάζεται την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «εδώ και πολλά χρόνια ο Άρης Χατζηστεφάνου προσφέρει στην ενημέρωση μας. Εργαζόμενος ερευνητικά αποκαλύπτει όσους δρουν πίσω από τα πετάσματα των γεγονότων. Οι εργασίες του ως δημοσιογράφου, σκηνοθέτη σημαντικών ντοκιμαντέρ και ραδιοφωνικού παραγωγού αποτελούν έναυσμα περαιτέρω μελέτης, για όλους εμάς – το κοινό, καθώς βοηθούν στην κατανόηση των γεγονότων, αλλά και στην αποδόμηση ανορθολογικών απόψεων και θεωριών συνωμοσίας.

Έχει εργαστεί στο BBC World Service και σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο ενώ κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως στην εφημερίδα Guardian. Ως ανταποκριτής έχει εργαστεί στο Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη, τη Γενεύη, το Τόκιο και τη Νέα Υόρκη και έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε δεκάδες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής.

Στις μέρες μας, μέρες γενοκτονίας και πολέμου, καθώς και μέρες αποθέωσης του ψηφιακού κόσμου, η συνεισφορά του καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς εξηγεί τη συστηματική συνεργασία μεγάλων κρατών και ψηφιακών πλατφορμών, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους διαπλέκονται η οικονομική και η πολιτική εξουσία.

Ο συγγραφέας πιστεύει πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση των fake news και των ποικίλων κατασκευασμάτων της τεχνητής νοημοσύνης περνά μέσα από την συμμετοχή μας στον φυσικό κόσμο, την πολιτικο-κοινωνική δράση. Τέλος, όσο κι αν φαντάζει σήμερα ουτοπικό πρέπει να απαιτήσουμε την κοινωνικοποίηση των μεγάλων πλατφορμών σε μια προσπάθεια διάσωσης της δημοκρατίας, αλλά και του περιβάλλοντος.

Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνονται QR-codes που οδηγούν σε βίντεο, φωτογραφίες και podcasts με περισσότερες πηγές και παραδείγματα.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Μανόλης Καρέλλης στην Ανδρόγεω ο Αρης Χατζηστεφάνου θα συζητήσει για όλα αυτά τα θέματα με τον δημοσιογράφο Μάριο Διονέλλη αλλά και με το κοινό του Ηρακλείου.

Διοργάνωση: Εκδόσεις Τόπος – Βιβλιοπωλείο Αναλόγιο»

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

