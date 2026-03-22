Ο Απόλλων Σμύρνης στο Final-4 του Conference Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε με 15-10 της Ματαρό, στο Σεράφειο Κολυμβητήριο, για την 3η -και τελευταία- αγωνιστική του Β’ προημιτελικού ομίλου και εξασφάλισε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το δεύτερο και τελευταίο εισιτήριο για τους «4» του Conference Cup Ανδρών.

Χθες πρόκριση στο Final-4 της διοργάνωσης είχε πανηγυρίσει και ο Πανιώνιος, ενώ εκεί θα βρεθούν η Ντε Άκερ και η Ρατσιονέτ Χόνβεντ.

Ο Απόλλων Σμύρνης πήρε από νωρίς προβάδισμα και με γκολ του Μπογκντάνοβιτς στο 6ο λεπτό βρέθηκε μπροστά με +3, ενώ το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με 5-3.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Μπογκντάνοβιτς αύξησε εκ νέου τη διαφορά, διαμορφώνοντας το 7-3. Οι Ισπανοί κατάφεραν να μειώσουν και, 18 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο, έκαναν το 7-5.

Ο Σέρβος έκανε το 13-9, δυο λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, στέλνοντας την ομάδα του στο +4, πριν στο τέταρτο οκτάλεπτο, διαμορωθεί το τελικό σκορ σε 15-10.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-2, 6-4, 2-1.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς 6, Παππάς, Καπότσης , Λασκαρίδης , Ντάουμπε 6, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης , Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης

Στο άλλο παιχνίδι του Β΄ομίλου, η Μόρναρ Σπλιτ επιβλήθηκε με 20-13 της ιταλικής Ντε Άκερ Τιμ.

Η τελική βαθολογία(σε 3 αγώνες)

1. Ντε Άκερ Τιμ 6

2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 6

3. Ματαρό 3

4. Μόρναρ Σπλιτ 3