Ο Αποκόρωνας αντιστέκεται: Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στους πυλώνες

Ο Δήμος Αποκορώνου κατέθεσε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων για τη γραμμή υψηλής τάσης Χανιά – Δαμάστα, έργο που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «δεν πρόκειται για τυπική νομική ενέργεια. Είναι πράξη ευθύνης, αξιοπρέπειας και αντίστασης απέναντι σε μια επιλογή που απειλεί το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και το μέλλον του τόπου μας».

Ο Δήμος διαμηνύει: « Αποκόρωνας δεν θα μείνει σιωπηλός. Με σεβασμό στην ιστορία και τους αγώνες των προγόνων μας, υπερασπιζόμαστε τη γη που μας γέννησε για να τη παραδώσουμε ακέραιη στις επόμενες γενιές.

Ο τόπος μας ζητά να τον υπερασπιστούμε και θα το κάνουμε. Με ενότητα, αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια. Για εμάς για τα παιδιά μας!».