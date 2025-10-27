menu
25.6 C
Chania
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Ο Αντρέι Μοστοβόι γλίτωσε απόπειρα απαγωγής, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο επιθετικός της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Αντρέι Μοστοβόι, κατάφερε να διαφύγει σώος και αβλαβής από απόπειρα απαγωγής σε δρόμο στη Ρωσία.

Το περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Σαββατοκύριακο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 27χρονος παίκτης περπατάει προς το το αυτοκίνητό του όταν τον πλησιάζει μια ομάδα ατόμων. Η δράση, ωστόσο, διακόπτεται από την παρέμβαση του παίκτη του χόκεϊ Αλεξάντερ Γκράκουν, ο οποίος αντέδρασε γρήγορα και έκανε τους εγκληματίες να φύγουν από το σημείο, αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας «O’ Globo».

Σύμφωνα με ΜΜΕ στη Ρωσία, οι συλληφθέντες ύποπτοι εμπλέκονται επίσης σε μια άλλη ολοκληρωμένη απαγωγή, αυτή ενός επιχειρηματία, και συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να εισπράξουν λύτρα.
Όπως έγινε γνωστό, η εκπρόσωπος της υπηρεσίας των ερευνών, Ιρίνα Βολκ, δήλωσε ότι πίσω από την εγκληματική οργάνωση κρύβεται μια φοιτήτρια από το Λένινγκραντ, υπεύθυνη για την επικοινωνία με τους δράστες μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο Μοστοβόι σκόραρε χθες ένα από τα γκολ στη νίκη (2-1) της Ζενίτ επί της Ντιναμό Μόσχας στο ρωσικό πρωτάθλημα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum