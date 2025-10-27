Ο Αντρέι Μοστοβόι γλίτωσε απόπειρα απαγωγής, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες

Ο επιθετικός της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Αντρέι Μοστοβόι, κατάφερε να διαφύγει σώος και αβλαβής από απόπειρα απαγωγής σε δρόμο στη Ρωσία.

Το περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Σαββατοκύριακο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 27χρονος παίκτης περπατάει προς το το αυτοκίνητό του όταν τον πλησιάζει μια ομάδα ατόμων. Η δράση, ωστόσο, διακόπτεται από την παρέμβαση του παίκτη του χόκεϊ Αλεξάντερ Γκράκουν, ο οποίος αντέδρασε γρήγορα και έκανε τους εγκληματίες να φύγουν από το σημείο, αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας «O’ Globo».

Σύμφωνα με ΜΜΕ στη Ρωσία, οι συλληφθέντες ύποπτοι εμπλέκονται επίσης σε μια άλλη ολοκληρωμένη απαγωγή, αυτή ενός επιχειρηματία, και συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να εισπράξουν λύτρα.

Όπως έγινε γνωστό, η εκπρόσωπος της υπηρεσίας των ερευνών, Ιρίνα Βολκ, δήλωσε ότι πίσω από την εγκληματική οργάνωση κρύβεται μια φοιτήτρια από το Λένινγκραντ, υπεύθυνη για την επικοινωνία με τους δράστες μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο Μοστοβόι σκόραρε χθες ένα από τα γκολ στη νίκη (2-1) της Ζενίτ επί της Ντιναμό Μόσχας στο ρωσικό πρωτάθλημα.