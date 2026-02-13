Ο Αντονέλι ταχύτερος στον… τερματισμό του πρώτου τριημέρου δοκιμών

Ο Κίμι Αντονέλι «έγραψε» τον ταχύτερο χρόνο στην τρίτη και τελευταία ημέρα του πρώτου τριημέρου των δοκιμών ενόψει της νέας σεζόν της Φόρμουλα Ένα που ολοκληρώθηκε σήμερα (13/2) στο Μπαχρέιν.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Ιταλός «πιλότος» της Mercedes σημείωσε επίδοση 1:33.669 στην διάρκεια του απογευματινού προγράμματος και, μολονότι έχασε την ευκαιρία να «γράψει» περισσότερα χιλιόμετρα, καθώς οι μηχανικοί της ομάδας εργάζονταν πάνω στην W17, «έριξε» στη δεύτερη θέση τον «ομόσταυλό» του, τον Βρετανό Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος στο πρωινό πρόγραμμα με 1:33.918. Την πρώτη τριάδα με τους καλύτερους χρόνους της ημέρας συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πέρασε ολόκληρη την ημέρα στο… τιμόνι της Ferrari. Ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής σταμάτησε στην πίστα στη στροφή 8, λίγα λεπτά πριν το τέλος της ημέρας, με αποτέλεσμα να βγει κόκκινη σημαία. Ολόκληρη την ημέρα στην πίστα πέρασε και ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ο οποίος κατετάγη τέταρτος, μπροστά από τους Μαξ Φερστάπεν και Ιζάκ Ατζάρ της Red Bull.

Ο Βάλτερι Μπότας… προκάλεσε την πρώτη διακοπή της ημέρας, όταν η Cadillac σταμάτησε στην πίστα, με αποτέλεσμα να βγει εκ νέου κόκκινη σημαία. Όμως, οι μηχανικοί της ομάδας μπόρεσαν να διορθώσουν το πρόβλημα και ο Φινλανδός επέστρεψε στην πίστα, προτού πάρει τη… σκυτάλη το απόγευμα ο Σέρχιο Πέρες.

Όσον αφορά τα χιλιόμετρα, οι Πιάστρι, Χάμιλτον, Κολαπίντο και Λόσον είχαν εξαιρετικά… παραγωγικές ημέρες, με τον οδηγό της McLaren να ξεπερνάει τους 150 γύρους και τους τελευταίους τρεις να διανύουν απόσταση υπερδιπλάσια ενός γκραν πρι στο Μπαχρέιν.

Υπενθυμίζεται ότι, εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών στους κανονισμούς, θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα (18-20/2) ακόμη ένα τριήμερο δοκιμών στην πίστα “Bahrain International Circuit”, ενώ η «αυλαία» της νέας σεζόν θα ανοίξει στις 8 Μαρτίου στη Μελβούρνη με το γκραν πρι Αυστραλίας.

Τα αποτελέσματα της τρίτης και τελευταίας ημέρας του πρώτου τριημέρου δοκιμών στο Μπαχρέιν ενόψει της νέας σεζόν της Φόρμουλα Ένα έχουν ως εξής:

ΟΔΗΓΟΣ/ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΓΥΡΟΙ

1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1:33.669 61

2. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.249 78

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) + 0.540 150

4. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 0.880 161

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 1.672 61

6. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) + 1.941 59

7. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) + 2.084 75

8. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) + 2.137 144

9. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) + 2.303 70

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) + 2.622 58

11. Άλεξ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) + 2.996 78

12. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) + 3.139 119

13. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) + 3.517 68

14. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac) + 3.696 67

15. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) + 3.867 60

16. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 4.496 72

17. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac) + 5.103 37