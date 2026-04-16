Ο άνθρωπος (ξανά) στη Σελήνη

Σίγουρα όταν ήµασταν µικρά παιδιά έχουµε απαντήσει στο ερώτηµα των µεγαλυτέρων µας “τι θα γίνεις όταν µεγαλώσεις;” “Αστροναύτης”!

Κάποιοι το ονειρευόµασταν, κάποιοι το λέγαµε χιουµοριστικά ή για λόγους εντυπωσιασµού,λήγοντας έτσι την περαιτέρω συζήτηση.

Η εξερεύνηση του ∆ιαστήµατος αποτελείται από ιστορίες επιτυχίας και επιβίωσης αλλά και από αποτυχίες και τραγωδίες, όπως άλλωστε και κάθε επίγεια ρηξικέλευθη εξερεύνηση.

Ο άνθρωπος ονειρευόταν από αρχαιοτάτων χρόνων να πετάξει στον ουρανό αλλά και να τον ξεπεράσει και να φτάσει στα άστρα και στο φεγγάρι.

Αυτή του η επιθυµία εκφράστηκε σε πολλά λογοτεχνικά – και όχι µόνο- έργα διαχρονικά. Αλλά και αυτή η επιθυµία οδήγησε τον άνθρωπο στην εκπλήρωση αυτού του σκοπού µε τη επιµονή του στην τεχνολογική πρόοδο ώστε να το πετύχει.

Ο Γάλλος συγγραφέας Ιούλιος Βέρν γράφει στον επίλογο ενός αριστουργήµατος του : «Οι τρεις περιηγητές, οι κλεισµένοι µέσα στην οβίδα, δεν πέτυχαν µεν το σκοπό τους, αποτελούν όµως πια µέρος του σεληνιακού κόσµου, στριφογύριζαν γύρω από το φωστήρα της νύχτας και πρώτη φορά τώρα ανθρώπινο µάτι κατορθώνει να µπη στα µυστήρια του».

«Τα ονόµατα λοιπόν του Νίκολ, του Μπαρµπικάν και του Αρντάν θα µέναν αθάνατα στα χρονικά της Αστρονοµίας, γιατί οι τολµηροί αυτοί άνθρωποι ζητώντας να πλατύνουν τον κύκλο των ανθρωπίνων γνώσεων περιφρόνησαν τη ζωή τους και δέχτηκαν να εκφενδονιστούν µε αυταπάρνηση στο άπειρο του ουρανού, για να παραδοθούν στην πιο παράδοξη επιχείρηση»(Α).

Υπενθυµίζουµε ότι ο Βερν φανταζόταν -τον 19ο αιώνα που γράφει- την κατάκτηση της σελήνης µε ένα βλήµα (οβίδα) που θα εκτοξευόταν από ένα µεγάλο κανόνι και το οποίο θα είχε στο εσωτερικό του τολµηρούς εξερευνητές.

Στο µεταπολεµικό κόσµο η κατάκτηση του διαστήµατος είχε πολιτικό-ιδεολογικές διαστάσεις και αποτέλεσε “µήλον της Έριδος” για τις δύο υπερδυνάµεις (ΗΠΑ-ΕΣΣ∆).

Η εξερεύνηση του θα “δικαίωνε” τον κόπο του προσωπικού των εθνικών διαστηµικών υπηρεσιών και θα επιβεβαίωνε τη νίκη των κοινωνικο-πολιτικών συστηµάτων αντιστοίχως.

Την αρχή στην κούρσα την έκαναν οι Σοβιετικοί το 1957 στέλνοντας τον µη επανδρωµένο δορυφόρο (Σπούτνικ1). Ακολούθησε το ίδιο έτος ο Σπούτνικ 2 που περιστράφηκε γύρω από τη γη µε επιβάτη του τη θρυλική σκυλίτσα Λάικα η οποία δεν άντεξε και ψόφησε εντός του πυραύλου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και ο πρώτος κοσµοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν (1961).

Τα επόµενα χρόνια και ιδίως µετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης τα ηνία τα παίρνουν οι Αµερικανοί µε τη διαστηµική υπηρεσία ΝΑΣΑ (ΝΑSA), η οποία πρωταγωνιστεί έως της µέρες µας στο διαστηµικό χώρο.

Η κορυφαία στιγµή του αµερικανικού κολοσσού υπήρξε το θέρος του 1969 µε την προσσελήνωση του πρώτου ανθρώπου ( Νηλ Άρµστρονγκ) στα πλαίσια της αποστολής του Απόλλων 11.

Το γεγονός είχε προκαλέσει φρενίτιδα και ενθουσιασµό παγκοσµίως. Η στιγµή που ο Άρµστρονγκ κατέρχεται από τη σεληνάκατο είχε εξιτάρει το κοινό όλης της υφηλίου το οποίο δεν ενοχλήθηκε από τη θολή εικόνα -που υπήρχε λόγω των τεχνολογικών µέσων της εποχής- στη τηλεόραση, που τότε έκανε τα πρώτα βήµατα της.

Επακολούθησαν και άλλες αποστολές (Πρόγραµµα Απόλλων) προς το φεγγάρι που µας έδωσαν πληροφορίες και πολλά φωτογραφικά στιγµιότυπα από το άγονο έδαφος , µε την αµερικανική σηµαία να κυριαρχεί στο σεληνιακό τοπίο.

Η τελευταία ήταν το 1972 µε το Απόλλων 17.

Μετά από 54 χρόνια η ανθρωπότητα έρχεται κοντά στο φεγγάρι, εκπροσωπούµενη από 4 αστροναύτες ( 3 Αµερικανούς µεταξύ αυτών και 1 γυναίκα και 1 Καναδό) µε σκοπό να το εξερευνήσει και να το µελετήσει καλύτερα.

Για ακόµη µία φορά η ΝΑΣΑ χρησιµοποίησε και εµπνεύστηκε από την ελληνική µυθολογία, δίνοντας στην αποστολή το όνοµα της Ελληνίδας θεάς Άρτεµις.

Η θεά Άρτεµις εκτός από προστάτιδα του κυνηγιού, ήταν –σύµφωνα µε διάφορες θεωρίες- και θεά της σελήνης.

«Η Άρτεµις ήτο θεά σεληνιακή, κατ’ αντίθεσιν προς τον Απόλλωνα, ο οποίος ήτο θεός ηλιακός. Την θεωρίαν αυτήν δέχονται πολλοί και από τους νεώτερους συγγραφείς, δεν στηρίζεται όµως εις πολύ στέρεα επιχειρήµατα. Αν η σύγκρισις µεταξύ των θανατηφόρων βελών του Απόλλωνος και των ακτίνων του ηλίου δεν αντέχει εις την κριτικήν, τι να είπωµεν δια την σύγκρισιν µεταξύ των βελών της Αρτέµιδος και των ακτίνων της σελήνης ; Παρά ταύτα, ακόµα από του 5ου π.Χ αιώνος, η θεωρία αυτή ήτο γενικώς αποδεκτή, τόσον από τους φιλοσόφους, όσον και από τον λαόν»(1).

«Άλλες παραλλαγές έλεγαν ότι η Σελήνη δεν είχε τους ίδιους γονείς µε τον Ήλιο, αλλά ήταν κόρη του ∆ία και της Λητώς, πράγµα που αφήνει να εννοήσουµε ότι η Σελήνη και η Άρτεµις ήταν το ίδιο πρόσωπο».

Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική µυθολογία εξακολουθεί να έχει επίδραση στην ανθρωπότητα.

Αν και δεν υπήρξε προσεδάφιση, οι φωτογραφίες που έστειλαν κοσµοναύτες µάς εντυπωσίασαν. Η αθέατη πλευρά της σελήνης µάς αποκαλύπτεται.

Μέσα στον ορυµαγδό των διεθνών εξελίξεων και συµβάντων η είδηση της επιχείρησης της ΝΑΣΑ µας χαροποίησε.

Η σελήνη είναι δορυφόρος της γης, φωτίζει και συνοδεύει τον πλανήτη µας.

Κάθε φορά που την κοιτάµε µάς µαγεύει, µάς εντυπωσιάζει, µάς εµπνέει και µάς καλεί να την εξερευνήσουµε.

Ίσως στο µέλλον να “πεταγόµαστε” για µια βόλτα στο έδαφος της.

*Ο Μιχάλης Σµυρλάκης είναι Πτυχιούχος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστηµίου

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

• Τα φύλλα της εφηµερίδας "Χ.ν" προέρχονται από τη συλλογή εφηµερίδων του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης (Ι.Α.Κ)