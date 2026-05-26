Ο Ανθρωπος µόνος

Για δείτε τον κοσµο πώς τρέχει

δε σταµατάει ούτε στιγµή.

Τρέχει και γύρω δεν κοιτάζει

αν και µε άλλους τρέχει µαζί!

Τα µάτια του κάτω τα ‘χει ριγµένα

και δεν κοιτάζει στα ψηλα

να δει τα δέντρα που ανθίζουν

και τα πουλιά που χτίζουν φωλιά.

∆ε βλέπει το συνάνθρωπό του

τον πληγωµένο απ’ τη ζωή

τον πεινασµένο και τον ξένο,

που ήρθε απ’ την Ανατολή.

Όλο βαδίζει µα δεν κοιτάζει

έχει τα µάτια του κλειστεία

και κάπου-κάπου σταµατάει

για να κοιτάξει στα κλεφτά.

Μα τι να δει που είναι µόνος

δεν έχει φίλους, ούτε δικούς

και ζει µοναχά κι αναπνέει

µε τους δικούς του τους καηµούς.

Έχει καρδιά σκληρή σαν πέτρα

δεν αγαπάει κι ούτε πονεί

και την αγάπη για τον κόσµο

την έχει κλείσει σε φυλακή.

Η µοναξιά του έχει πληγώσει

γι΄ αυτό βαδίζει µοναχός

µονάχα κλαίει κι όλο λέει:

Γιατί ‘ναι ο κόσµος µας κακός.

Για κοίταξέ µε άνθρωπέ µου

και δες και µένα πιο καθαρά.

Έλα µαζί µου για να µάθεις

πως είν’ ο κόσµος µια χαρά.

∆ηµ. ∆ασκαλάκης

Συντ/χος δάσκαλος

Γαλατάς