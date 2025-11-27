Ο αντάρτης Γιάννης Μανούσακας και οι Μπάλιοι

1 από 8

«Βοσκέ άνοιξε! ∆ιψώ! Πεθαίνω!»…

Πρόβαλε πρώτα µιά κάνη κι από κοντά ένα κεφάλι…

«Μα ποιος είσαι τέτοια ώρα κι από πού έρχεσαι;» µε ρώτησε κρατώντας µε στο τουφέκι.

«Εσύ;» τον ρώτησα κι αυτός αποκρίθηκε τόσο εύκολα:

«Μπάλος»

«Είµαστε φίλοι» του λέω.

Γράφει ο Γιάννης Μανούσακας (αποσπάσµατα από το βιβλίο Ο ΦΥΓΟ∆ΙΚΟΣ).

Οι Μπάλιοι που µαζευόντουσαν δεκαπέντε ντουφέκια πρωτοξαδέρφοι, δεν έµπαιναν κάτω από καµιά οργάνωση. Στη φιλία τους όµως οι µισοί γέρνανε κατά µας.

Ο γέρο Μπαλογιάννης είχε τέσσερις γιους: τον Μιχάλη, τον Μανούσο, τον Μανώλη και τον Ευθύµη.

Είχε αποθάνει η µάνα των παιδιών και το σπιτικό ρήµαξε και ο γέρος παραπονιόταν:

«Παντρευτείτε µωρέ παιδιά µου, ανίτοσου ο γεις σας, να µπει γυναίκα σπίτι µας, να µας σε πλύνει κι αναράφτει, να ζυµώνει ψωµί, να δω µωρέ παιδιά µου κι αγγονάκι».

Μια µέρα επειδή ο γέρος πολιοµουρµουρούσε, του πέταξε ο Μιχάλης ένα αστείο:

«Εσένα θα παντρέψοµε γέρο».

Ο γέρο Γιάννης, στα εβδοµήντα πέντε του, αν και δεν το περίµενε απάντησε στη γλώσσα του:

«∆ιάοσο µε νοιάζει».

Ο Μιχάλης σκασµένος στα γέλια έφυγε για τον Καλλικράτη…

Ο µπαρµπά Γιάννης – ΜΠΑΛΙΟΣ (ΜΠΑΪΛΑΚΗΣ), οδήγησε τον Γιάννη Μανούσακα στο Μακρέ Λάκκο (Σφακιανή Μαδάρα ανατολικά από τ’ Ασκύφου, κληρονοµικά µερίδια από τη Μαδάρα του Αλιδάκη µε τα 24 µιτάτα, µετά που τον σκότωσαν οι Σφακιανοί):

«Κάθου ‘πα, εµείς θα σου φέρνοµε ένα ψίχουλο ψωµί να πορεύεσαι, ώσπου να σε καταβάσει το χιόνι και να µη νοιάζεσαι, εικοσιπέντε χρόνια έχει να φανεί επα στο Μακρύλακκο βασιλικό κοµπί» (χωροφύλακας).

Κάθε βράδυ κατέβαινα στο µιτάτο έτρωγα, έπαιρνα νερό και ανέβαινα πάλι στο ληµέρι µου. Κοιµόµουνα µε το σκοτάδι. Το χάραµα µε ξυπνούσαν οι πέρδικες.

Ένα βράδυ µε σκοτάδι βαθύ, όπως ανεβήκαµε στο Μακρύλακκο µε το Ρωµανιά, και ζυγώσαµε στο κονάκι, είδαµε το πιο µικρό από τους Μπάλιους, τον Θύµιο να περιµένει κι όπως η µατιά µου τρύπησε το σκοτάδι, ξεχώρισα ότι φορούσε το µαύρο µεταξωτό µαντήλι του πένθιµα στο κεφάλι του. Σαλτάρισα κατά µπρος τον έσφιξα πάνω µου: « Τι πάθατε Θύµιο µου»;; το ρώτησα τροµαγµένος.

«Σκοτώθηκε ο άλλος µας στο Γράµµο» µου λέει µέσα από κλάµα και πόνο.

Συµπονέσαµε το παιδί όπως µπορούσαµε…συλλυπηθήκαµε… ο αδελφός τους είχε σκοτωθεί από σφαίρες δικές µας κοµµουνιστικές…

Ο µεγάλος αδελφός ο Μιχάλης έφερε και έβαλε µπροστά µας το δείπνο.

«Φάτε ένα ψίχουλο ψωµί απόψε στην ψυχή του αλλουνού µας, του Μανούσο µας. Και να µην έχετε του λόγου σας υποψίες µα κατεµε και µεις όπως και σεις τσοι φτεχτες».

*Μπάλιους αποκαλούν στα Σφακιά τα µέλη της οικογένειας Μπαϊλάκη.

Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

Ο Γιάννης Μανούσακας καταγόταν από τον Άγιο Κωνσταντίνο Ρεθύµνου µε απώτερη καταγωγή από τα Σφακιά.

Το 1947 είχε διοριστεί στρατιωτικός υπεύθυνος του ∆ηµοκρατικού Στρατού στην Κρήτη ιδιότητα που του αφαίρεσαν λίγο αργότερα. Τότε ήταν 41 ετών.

Άνθρωπος δραστήριος και µε σηµαντικό συγγραφικό έργο, λίγο αργότερα από τα παραπάνω γεγονότα προδόθηκε και συνελήφθη καταλήξας σε διάφορες φυλακές.

Αποφυλακίστηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 1963, µετά από 11 χρόνια φυλάκισης, αφού κέρδισε τις εκλογές του 1963 η ΈΝΩΣΗ ΚΈΝΤΡΟΥ.

Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αθήνα.

Για τον Γιάννη Μανούσακα ισχύει αυτό που λέγαν οι αρχαίοι:

«Κανένας δεν είναι πιο µισητός απ’ αυτόν που λέει την αλήθεια».

ΟΙ ΜΠΑΛΙΟΙ – ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΣ ΨΥΧΕΣ

ΜΕ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΘΑΡΡΟΣ

Η όλη διαδικασία της προστασίας και τροφοδοσίας του καταδιωκόµενου, χωρίς να εξετάζουν τις όποιες πράξεις και ιδέες του άλλου, µιά τροµερά δύσκολη εποχή, δείχνει το µεγαλείο της ψυχής, την αξιοπρέπεια, το φιλότιµο και τον σεβασµό στις ανθρώπινες αξίες.

Το σηµαντικότερο εξ όλων είναι ότι έγινε από ανθρώπους ορεσίβιους, αγράµµατους και αποµονωµένους σε ψηλά βουνά.

Να ληφθεί υπόψη ότι οι ΜΠΆΛΙΟΙ ρίσκαραν τα µέγιστα καθόσον οι συνέπειες και οι κυρώσεις για όσους υπόθαλπταν κοµµουνιστές ήταν πολύ αυστηρές όπως φυλακές, βασανιστήρια, εξορία, κ.λπ.

Το ρίσκο ήταν υψηλότατο καθόσον από την άλλη πλευρά υπήρχαν και οι λογής λογής ρουφιάνοι που ειδοποιούσαν δίπλα στην Ασή Γωνιά τον Γύπαρη – αρχηγό των εθνικών στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάµεων στην Κρήτη:

«Καπετάν Παυλή, οι ΜΠΑΛΙΟΙ στη Μαδάρα χώνουνε κουµµουνιστές».

* Ένα µεγάλο ευχαριστώ για την ξενάγηση και τις φωτογραφίες στον αξιοπρεπέστατο, ευγενικό και φιλόξενο Παρασκευά Μπαϊλάκη και τον Ιωάννη Μιχ. Μπαϊλάκη για τις φωτογραφίες.

* Ακόµα οφείλω να γράψω ότι πέραν των Μπαϊλάκηδων και πολλοί άλλοι, κυρίως από τα ανατολικά Σφακιά και το δυτικό Ρέθυµνο, βοήθησαν τον Γιάννη Μανούσακα τα πέτρινα εκείνα χρόνια.

* Ο Μιχάλης Κατσανεβάκης είναι αρχιτέκτων µηχ/κος, συγγραφέας – ιστ. ερευνητής