Ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας – Ρευµατολογίας Π. Ευθυμίου μιλά στα «Χ.ν» για το “αποτύπωμα” του άγχους στον άνθρωπο

■ Με αφορµή ηµερίδα στο Μουσείο Τυπογραφίας, ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας – Ρευµατολογίας Πέτρος Ευθυµίου µιλά για το “αποτύπωµα” του στρες στον ανθρώπινο οργανισµό

Οι σύγχρονοι ρυθµοί ζωής “τροφοδοτούν” το χρόνιο άγχος το οποίο δεν είναι µια απλή ψυχολογική κατάσταση αλλά µπορεί να επηρεάσει άµεσα το ανοσοποιητικό µας σύστηµα και να συµβάλει στην εµφάνιση ή επιδείνωση αυτοάνοσων νοσηµάτων. Το γεγονός αυτό τονίζει στα «Χανιώτικα νέα» ο διακεκριµένος ρευµατολόγος Πέτρος Ευθυµίου, µε αφορµή τη συµµετοχή του στην ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί στο Μουσείο Τυπογραφίας το Σάββατο στα Χανιά.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας – Ρευµατολογίας στο Albert Einstein School of Medicine, θα συµµετέχει στην ηµερίδα ψυχικής υγείας µε θέµα: «Οταν το σώµα µιλάει… άγχος, στρες και ψυχική υγεία», η οποία πραγµατοποιηθεί στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 7 µ.µ.

Οµιλητές στην εκδήλωση θα είναι επίσης ο Γιώργος Γεωργακάκης, νευρολόγος, ψυχίατρος, πρώην διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου Χανίων και η Αγνή Μαριακάκη, κλινική ψυχολόγος – κοινωνική ερευνήτρια M.a. University of Lancaster, Certified Ptsd Therapist.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαίρη Τζανακάκη – Μελισσάρη, νευρολόγος – ψυχίατρος, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας νόσου Alzheimer.

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Ευθυµίου.

Θα βρεθείτε στα Χανιά µε αφορµή την ηµερίδα στο Μουσείο Τυπογραφίας, µε τίτλο «Όταν το σώµα µιλάει…Άγχος, στρες & ψυχική υγεία». Τι είναι αυτό που πρέπει να “ακούσουµε” από το σώµα µας σε θέµατα ψυχικής υγείας; Πώς εκφράζεται δηλαδή το άγχος µέσα από το σώµα µας;

Η σύνδεση µε την ψυχική υγεία είναι πιο άµεση απ’ όσο πιστεύαµε παλαιότερα. Το χρόνιο άγχος δεν είναι µόνο ένα «ψυχολογικό» φαινόµενο· επηρεάζει τον οργανισµό σε βάθος, µεταβάλλοντας τη λειτουργία ορµονών και µηχανισµών που ρυθµίζουν τη φλεγµονή. Όταν το άγχος γίνεται παρατεταµένο, το σώµα παραµένει σε µια κατάσταση «συναγερµού», µε αποτέλεσµα να αυξάνονται ουσίες που προάγουν τη φλεγµονή και να απορρυθµίζεται η ισορροπία του ανοσοποιητικού. Σε άτοµα µε προδιάθεση, αυτή η κατάσταση µπορεί να συµβάλει στην εµφάνιση ή στην επιδείνωση νοσηµάτων όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος ή η αξονική σπονδυλαρθρίτιδα.

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ

∆ιαπιστώνετε στην κλινική πράξη αύξηση ασθενών µε συµπτώµατα που σχετίζονται µε στρες τα τελευταία χρόνια;

Τα αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα γίνονται όλο και πιο συχνά στον πληθυσµό. Μια µεγάλη µελέτη που εξέτασε 22 εκατοµµύρια ανθρώπους στο Ηνωµένο Βασίλειο έδειξε ότι περίπου 1 στους 10 ανθρώπους πάσχει από κάποια µορφή αυτοάνοσου νοσήµατος, και ο αριθµός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου. Από το 2000 έως το 2019, η συχνότητα των αυτοάνοσων νοσηµάτων αυξήθηκε κατά 4%, µε ιδιαίτερα έντονη αύξηση σε ορισµένες παθήσεις.

Τα ρευµατικά νοσήµατα συγκεκριµένα παρουσίασαν σηµαντική αύξηση. Για παράδειγµα, το σύνδροµο Sjögren αυξήθηκε κατά 109%, ενώ η ρευµατοειδής αρθρίτιδα και άλλες φλεγµονώδεις αρθροπάθειες επίσης παρουσίασαν ανοδική τάση. Πρόσφατη µελέτη από την Ελλάδα επιβεβαίωσε αυτή την τάση, δείχνοντας αύξηση 20,6% στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα, 19% στον συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο και 13% στη συστηµατική σκλήρυνση κατά την περίοδο 2020-2023 σε σύγκριση µε το 2016-2019.

Οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τους άνδρες – το 13,1% των γυναικών έναντι του 7,4% των ανδρών έχουν κάποιο αυτοάνοσο νόσηµα.

Πρόσφατες επιστηµονικές έρευνες έχουν αποκαλύψει µια σηµαντική σχέση µεταξύ του ψυχολογικού άγχους και της ανάπτυξης αυτοάνοσων νοσηµάτων. Μια εκτεταµένη σουηδική µελέτη που παρακολούθησε πάνω από 100.000 ανθρώπους µε διαταραχές που σχετίζονται µε το άγχος (όπως µετατραυµατικό στρες, οξεία αντίδραση σε στρες, διαταραχή προσαρµογής) έδειξε ότι αυτά τα άτοµα είχαν 36% µεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν αυτοάνοσο νόσηµα σε σύγκριση µε άτοµα χωρίς τέτοιες διαταραχές.

Το άγχος προκαλεί ή πυροδοτεί αυτοάνοσα νοσήµατα;

Το άγχος από µόνο του δεν προκαλεί αυτοάνοσα νοσήµατα, µπορεί όµως να λειτουργήσει ως παράγοντας που τα πυροδοτεί ή τα επιδεινώνει σε άτοµα µε προδιάθεση

Υπάρχουν συγκεκριµένες παθήσεις (π.χ. ρευµατοειδής αρθρίτιδα, λύκος) που επηρεάζονται περισσότερο από την ψυχική µας κατάσταση;

Στην καθηµερινή κλινική πράξη βλέπουµε ότι περίοδοι έντονης ψυχολογικής πίεσης συχνά συνδέονται µε εξάρσεις σε παθήσεις όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος ή η ψωριασική αρθρίτιδα.

ΑΓΧΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ… ΠΑΙ∆ΙΑ

Πόσο έχει επιβαρύνει ο σύγχρονος τρόπος ζωής τα περιστατικά που βλέπετε;

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, µε το διαρκές άγχος, την έλλειψη ύπνου και τη µειωµένη σωµατική δραστηριότητα, φαίνεται να επιβαρύνει την εικόνα αυτών των νοσηµάτων, ενώ ολοένα και συχνότερα παρατηρούµε επιπτώσεις ακόµη και σε νεότερες ηλικίες.

Βλέπετε δηλαδή πλέον επιπτώσεις του στρες και σε µικρότερες ηλικίες;

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι τα αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα εµφανίζονται συχνότερα και σε µικρότερες ηλικίες, κάτι που δεν οφείλεται σε έναν µόνο παράγοντα αλλά σε συνδυασµό επιδράσεων. Από τη µία πλευρά, η ιατρική έχει βελτιώσει σηµαντικά τη διάγνωση, άρα αναγνωρίζουµε νωρίτερα παθήσεις που παλαιότερα µπορεί να περνούσαν απαρατήρητες. Από την άλλη όµως, φαίνεται πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής παίζει ουσιαστικό ρόλο: το χρόνιο άγχος, η έλλειψη ποιοτικού ύπνου, η καθιστική ζωή και η διατροφή χαµηλής ποιότητας δηµιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί τη διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήµατος.

Iδιαίτερα στους νεότερους ανθρώπους, βλέπουµε ότι το άγχος ξεκινά νωρίς και είναι πιο συνεχές: σχολικές απαιτήσεις, ψηφιακή υπερφόρτωση, περιορισµένη σωµατική δραστηριότητα και διαταραχές ύπνου δηµιουργούν ένα «υπόστρωµα» που επηρεάζει το ανοσοποιητικό ήδη από την παιδική ή εφηβική ηλικία. Παράλληλα, η ψυχική επιβάρυνση συνδέεται και µε τον τρόπο που βιώνεται η νόσος: ο πόνος γίνεται πιο έντονος, η κόπωση µεγαλύτερη και η ποιότητα ζωής επηρεάζεται σηµαντικά.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Υπάρχει τρόπος διαχείρισης του άγχους πέρα από τα φαρµακευτικά σκευάσµατα; ∆εδοµένης και της κατάχρησης ή ευκολίας χρήσης βενζοδιαζεπινών η οποία συζητείται στη χώρα µας;

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η αντιµετώπιση του άγχους δεν βασίζεται µόνο στα φάρµακα· αντιθέτως, παρεµβάσεις όπως η ψυχοθεραπεία, η τακτική άσκηση, η σωστή ξεκούραση και οι τεχνικές χαλάρωσης αποτελούν βασικούς πυλώνες, ιδίως σε µια εποχή όπου γίνεται συζήτηση για την εύκολη χρήση αγχολυτικών φαρµάκων.

Έχετε µια τεράστια εµπειρία στις ΗΠΑ, βλέπετε διαφορές στο πώς αντιµετωπίζεται το άγχος και η ψυχική υγεία σε σχέση µε την Ελλάδα;

Μπορεί να υπάρχει καλύτερη οργάνωση στις δοµές υγείας στις ΗΠΑ, αλλά η ζωή στην Ελλάδα µπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά απέναντι στο άγχος και, κατ’ επέκταση, να επηρεάσει θετικά την πορεία των αυτοάνοσων ρευµατικών νοσηµάτων. Το ήπιο και ηλιόλουστο κλίµα αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα: η καθηµερινή έκθεση στο φυσικό φως συνδέεται µε καλύτερη διάθεση, ρύθµιση του ύπνου και βελτίωση της συνολικής ψυχικής ισορροπίας, στοιχεία που παίζουν ρόλο στη µείωση της φλεγµονής και στην καλύτερη διαχείριση νοσηµάτων όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα ή η αξονική σπονδυλαρθρίτιδα.

Παράλληλα, η πρόσβαση σε ποιοτική, συχνά τοπική και λιγότερο επεξεργασµένη τροφή -όπως η µεσογειακή διατροφή- προσφέρει αντιφλεγµονώδη οφέλη. Η κατανάλωση φρέσκων λαχανικών, φρούτων, ελαιολάδου και ψαριών συµβάλλει στη ρύθµιση του ανοσοποιητικού και ενισχύει τη γενικότερη υγεία, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για ασθενείς µε χρόνια φλεγµονώδη νοσήµατα.

Ίσως όµως το πιο καθοριστικό πλεονέκτηµα είναι η κοινωνική δοµή: στην Ελλάδα παραµένουν ισχυροί οι δεσµοί µε την οικογένεια και τους φίλους. Αυτή η καθηµερινή υποστήριξη λειτουργεί ως «αντίβαρο» στο άγχος, µειώνοντας την αίσθηση αποµόνωσης που συχνά συνοδεύει τις χρόνιες παθήσεις. Είναι γνωστό ότι η συναισθηµατική στήριξη µπορεί να επηρεάσει θετικά τόσο την αντίληψη του πόνου όσο και την πορεία της νόσου.

Συνολικά, ο συνδυασµός καλύτερων περιβαλλοντικών συνθηκών, πιο φυσικής διατροφής και ισχυρών κοινωνικών σχέσεων δηµιουργεί ένα πλαίσιο που βοηθά τον οργανισµό να διαχειρίζεται αποτελεσµατικότερα το στρες. Και καθώς το στρες αποτελεί σηµαντικό παράγοντα επιδείνωσης στα αυτοάνοσα, αυτό το «πλεονέκτηµα τρόπου ζωής» που προσφέρει η Ελλάδα µπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Είναι οι ασθενείς στο εξωτερικό πιο «εκπαιδευµένοι» στο να αναγνωρίζουν τη σύνδεση σώµατος και ψυχής;

Σε σύγκριση µε άλλες χώρες, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, παρατηρείται µεγαλύτερη ενσωµάτωση της ψυχικής υγείας στη συνολική φροντίδα του ασθενούς και καλύτερη ενηµέρωση των ίδιων των ασθενών σχετικά µε τη σύνδεση σώµατος και ψυχής.

Ποιες καλές πρακτικές από τα συστήµατα υγείας του εξωτερικού θα υιοθετούσατε στην Ελλάδα σε ζητήµατα ρευµατικών παθήσεων;

Η συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και την έµφαση στην εκπαίδευση των ασθενών, θα µπορούσαν να συµβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της φροντίδας και στη χώρα µας.

Ολοκληρώνοντας, πιστεύετε ότι τα ζητήµατα ψυχικής υγείας είναι κάτι που πλέον πρέπει να συζητάµε πιο έντονα µέσα από δηµόσιες εκδηλώσεις όπως αυτή του Μουσείου Τυπογραφίας το Σάββατο στα Χανιά;

Η προσέγγιση των αυτοάνοσων νοσηµάτων δεν µπορεί να είναι µόνο φαρµακευτική. Η φροντίδα της ψυχικής υγείας, η διαχείριση του άγχους, η ενίσχυση του ύπνου και η τακτική άσκηση αποτελούν πλέον αναπόσπαστο µέρος της θεραπείας. ∆εν πρόκειται απλώς για «υποστηρικτικά µέτρα», αλλά για παρεµβάσεις που µπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την πορεία της νόσου, ιδιαίτερα όταν εφαρµόζονται έγκαιρα, από νεαρή ηλικία. Υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακές εκδηλώσεις, όπως αυτή του Μουσείου Τυπογραφίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την ενηµέρωση του κοινού.