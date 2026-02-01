menu
Αθλητικά

Ο Αλκαράθ νίκησε τον Τζόκοβιτς και κατέκτησε για πρώτη φορά το Australian Open

Ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο νεαρότερος τενίστας στα χρονικά, ο οποίος έχει κατακτήσει και τα τέσσερα Grand Slam, καθώς σήμερα (1/2) έκαμψε την αντίσταση του Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 4 στον κόσμο) με ανατροπή (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) και έγινε ο «νέος βασιλιάς» του Australian Open, που ολοκληρώθηκε στην Μελβούρνη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πριν από τον σημερινό θρίαμβο, μέσω του οποίου θα έχει πλέον στην συλλογή του και το τρόπαιο από το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, ο 23χρονος Ισπανός επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη, κατέκτησε από δύο φορές τα σημαντικότερα τρόπαια στο παγκόσμιο τένις και συγκεκριμένα το Γουίμπλεντον (2023, 2024), το Ρολάν Γκαρός (2024, 2025) και το Αμερικανικό Οπεν (2022, 2025).

Στο πρώτο σετ ο 39χρονος Τζόκοβιτς ήταν ασυναγώνιστος και με break στο τέταρτο game απέκτησε προβάδισμα με 3-1, που του έδωσε την δυνατότητα να προηγηθεί με 1-0, αφού στο όγδοο game «έσπασε» ξανά το σερβίς του Αλκαράθ και έκανε το 6-2, μετά από 34 λεπτά.

Ο νεαρός Ισπανός μπήκε στο δεύτερο σετ, με στόχο «ν’ απαντήσει» και με δύο breaks στο τρίτο και στο έβδομο game, πήρε προβάδισμα με 5-2, για να κρατήσει το σερβίς του και να φθάσει στο 1-1 (6-2), μετά από 37 λεπτά.

Στο τρίτο σετ, ο ενθουσιασμός και το ταλέντο του Αλκαράθ, επικράτησαν του σθένους, του πάθους και της εμπειρίας του Τζόκοβιτς. Ο Ισπανός έκανε break στο πέμπτο game και αφού προηγήθηκε με 3-2 κράτησε το σερβίς του για να φθάσει στο 5-3. Το ένατο game με το μπαλάκι στα χέρια του Σέρβου, ήταν απολαυστικό, καθώς ο Αλκαράθ προηγήθηκε με 40-0 και ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει. Ομως ο «Νόλε» με μία εκπληκτική αντεπίθεση ισοφάρισε σε 40-40 και φάνηκε ότι θα κρατήσει το σερβίς του, αλλά ο Ισπανός κατάφερε να κάνει break μετά από 13 (!) πόντους και να αποκτήσει προβάδισμα με 2-1 (6-3), μετά από 52 λεπτά.

Στο τέταρτο και -όπως απεδείχθη- τελευταίο σετ του τελικού, οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 12ο game, όταν ο Αλκαράθ κατάφερε να κάνει το καθοριστικό break και να φθάσει στον θρίαμβο με 3-1 (7-5), μετά από μία ώρα κι ένα λεπτό. Ωστόσο, στο δεύτερο game προσέφεραν πλούσιο θέαμα, καθώς ο Τζόκοβιτς χρειάσθηκε 17 (!) πόντους για ν’ αποφύγει το break του Αλκαράθ, ο οποίος προηγήθηκε με 40-15 (!), αλλά υπέκυψε στο πείσμα του Σέρβου.

