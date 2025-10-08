Ο Αλ. Μαρκογιαννάκης για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τη σημασία που έχει η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση για τους νέους ανθρώπους αλλά και για την εθνική οικονομία τόνισε στην ομιλία του για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης: «Βρισκόμαστε σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων με το ζήτημα της γνώσης και της κατάρτισης να βρίσκεται στο προσκήνιο για τις σύγχρονες κοινωνίες. Ειδικά με την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, όλα βρίσκονται σε σημείο επαναπροσδιορισμού και ανασχεδιασμού. Οι ανάγκες έχουν μεταβληθεί και συνεχίζουν να μεταβάλλονται, ειδικά στο κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Ο κ. Μαρκογιαννάκης υπογράμμισε στα θετικά του νομοσχεδίου ότι δίνει βαρύτητα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των τοπικών οικονομιών, συνδέοντας τις Ακαδημίες με τους τοπικούς φορείς και τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, κάτι το οποίο έως τώρα απουσίαζε από τους σχεδιασμούς της πολιτείας: «Είναι σημαντικό ότι ενεργοποιούνται όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με την οικονομία και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις συνεργειών και συνεργασιών επιχειρήσεων με τα επιστημονικά επιμελητήρια και συνδικαλιστικούς φορείς. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα για την καλύτερη συνεργασία των παραγόντων της αγοράς και της Πολιτείας για να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου η επαγγελματική κατάρτιση θα φύγει οριστικά από την απαξίωση και θα καταστεί αξία και ουσία της περίφημης αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας», τόνισε ο βουλευτής Χανίων.