menu
21.3 C
Chania
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ο Αλ. Μαρκογιαννάκης για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τη σημασία που έχει η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση για τους νέους ανθρώπους αλλά και για την εθνική οικονομία τόνισε στην ομιλία του για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης: «Βρισκόμαστε σε μια εποχή πολλαπλών προκλήσεων με το ζήτημα της γνώσης και της κατάρτισης να βρίσκεται στο προσκήνιο για τις σύγχρονες κοινωνίες. Ειδικά με την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, όλα βρίσκονται σε σημείο επαναπροσδιορισμού και ανασχεδιασμού. Οι ανάγκες έχουν μεταβληθεί και συνεχίζουν να μεταβάλλονται, ειδικά στο κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Ο κ. Μαρκογιαννάκης υπογράμμισε στα θετικά του νομοσχεδίου ότι δίνει βαρύτητα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των τοπικών οικονομιών, συνδέοντας τις Ακαδημίες με τους τοπικούς φορείς και τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, κάτι το οποίο έως τώρα απουσίαζε από τους σχεδιασμούς της πολιτείας: «Είναι σημαντικό ότι ενεργοποιούνται όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με την οικονομία και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις συνεργειών και συνεργασιών επιχειρήσεων με τα επιστημονικά επιμελητήρια και συνδικαλιστικούς φορείς. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα για την καλύτερη συνεργασία των παραγόντων της αγοράς και της Πολιτείας για να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου η επαγγελματική κατάρτιση θα φύγει οριστικά από την απαξίωση και θα καταστεί αξία και ουσία της περίφημης αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας», τόνισε ο βουλευτής Χανίων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum