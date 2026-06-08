menu
29 C
Chania
Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Ο «Ακύλα» αποκάλυψε την κρύπτη με την κοκαΐνη στο κάθισμα του οδηγού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού, επιμελώς κρυμμένες, εντοπίστηκαν, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλα», 39 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 383,1 γραμμαρίων.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, για την υπόθεση συνελήφθη 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενος για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών και ήδη παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη επτά συσκευασίες κοκαΐνης (βάρους 4,9 γραμ.), τρεις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης (βάρους 3,8 γραμ.), καθώς και το χρηματικό ποσό των 14.520 ευρώ, το οποίο εξετάζεται ως προερχόμενο από παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το όχημα που χρησιμοποιούσε ο 45χρονος για τις μετακινήσεις του, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Για την υπόθεση αναρτήθηκε βιντεοληπτικό υλικό στη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook.

https://www.facebook.com/reel/1508111777355205

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum