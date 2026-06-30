Ο Άγγελος βλέπει… Ισόβια στη μητέρα και στον πρώην σύντροφο για τον βίαιο και μαρτυρικό θάνατο του

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις, η πρόεδρος του ΜΟΔ Ηρακλείου ανακοίνωσε την ετυμηγορία της έδρας, δηλαδή των τριών τακτικών δικαστών (γυναικών) και των τεσσάρων ενόρκων (ανδρών), στη δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο, του οποίου ο βίαιος θάνατος και η μαρτυρική ζωή έχουν καταστεί σημείο αναφοράς για μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις κακοποίησης παιδιού των τελευταίων ετών.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους σύμφωνα με το κατηγορητήριο την 27χρονη μητέρα του Άγγελου και τον 44χρονο Χριστόδουλο, τον τότε φίλο της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία.

Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου ενώ ομόφωνα απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης επέμειναν στην αναγνώριση ελαφρυντικών, ακόμα και με βολές προς την έδρα. Η συνήγορος της μητέρας υποστήριξε ότι είναι μεγάλη αδικία για την 27χρονη να μην της αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό. «Είναι σαν να είναι η απόφαση προειλημμένη από τις 17 Μαρτίου που ξεκίνησε η δίκη». Φράση που προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου, η οποία ζήτησε από την συνήγορο κ. Μαρία Αβούρη να ανακαλέσει.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του 44χρονου κ. Βασίλης Νουλέζας υποστήριξε ότι ο εντολέας του δικαιούται ελαφρυντικού, διαφορετικά είναι σαν το δικαστήριο να λειτουργεί «εκδικητικά».

Κατά την απόσυρση της έδρας για το θέμα των ελαφρυντικών, η 27χρονη μητέρα ξέσπασε σε κλάματα καθώς ενημερώθηκε από τη δικηγόρο της για το τι σημαίνει πρακτικά η απόφαση του δικαστηρίου. Την ίδια ώρα ο συγκατηγορούμενος της δεν εκφράστηκε καθόλου.

Απέρριψε ομόφωνα την χορήγηση ελαφρυντικών το δικαστήριο

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου απέρριψε ομόφωνα την χορήγηση ελαφρυντικών στους δυο κατηγορούμενους.

Ως προς τις ποινές, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε ποινή ισόβιας κάθειρξης και στους δύο κατηγορούμενος για την κύρια κατηγορία της ανθρωποκτονίας, συν επιπλέον χρόνια για τα υπόλοιπα αδικήματα. Η έδρα αποσύρθηκε εκ νέου για να αποφασίσει επί των ποινών.

Τελικά το ΜΟΔ Ηρακλείου επέβαλε ομόφωνα την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στη μητέρα και στον πρώην σύντροφο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Επιπλέον, στους δυο κατηγορούμενους επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης κατά συγχώνευση 23 ετών και 9 μηνών για την 27χρονη, 24 ετών και τριών μηνών στον 44χρονο.

Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη και έτσι αμφότεροι θα επιστρέψουν στις φυλακές.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου κατά τη λήξη της συνεδρίασης ανέφερε ότι “σαφώς και έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση, όποια απόφαση και να βγει, ένα παιδί χάθηκε και δεν θα γυρίσει πίσω.. Μακάρι να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο.”

Αποδοκίμασαν την 27χρονη – Από τη πλαϊνή πόρτα έφυγε ο 44χρονος

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο δικαστικό μέγαρο, η μητέρα του μικρού Άγγελου αποχώρησε με κλάματα, δεχόμενη αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους πολίτες που βρίσκονταν έξω από το κτίριο. Ο δε 44χρονος αποχώρησε από το δικαστικό μέγαρο μέσω πλαϊνής πόρτας, υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

Γιαγιά 3χρονου:” Ο Άγγελος σήμερα θα είναι λυπημένος”

Άδικη χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου ως προς την 27χρονη μητέρα η γιαγιά του Άγγελου. Υποστήριξε ότι ο “Άγγελος αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ λυπημένος από την απόφαση, γιατί υπεραγαπούσε την μητέρα του, και εκεινη τον λάτρευε”.

Βιολογικός πατέρας Άγγελου: “Δικαιώθηκε η μνήμη του παιδιού μου”

Σε δήλωση που έκανε μετά την ομόφωνη αθώωση του, ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου εξέφρασε την ανακούφισή του για την απόφαση, τονίζοντας ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πως δικαιώθηκε η μνήμη του παιδιού του.