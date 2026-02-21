«Νύχτα αξηµέρωτη» – Νέο βιβλίο από τον Μιχ. Φραγάκη

«Νύχτα αξηµέρωτη» τιτλοφορείται το νέο µυθιστόρηµα του Μιχάλη Φραγάκη.

«Μια “νύχτα αξηµέρωτη” ήταν η ζωή του κάθε ήρωα σε τούτο το οµότιτλο µυθιστόρηµα. Κάθε ήρωας… και µια ιστορία. Μια ιστορία που ξετυλίγεται γύρω από αυτόν, τα πρόσωπα της οικογένειάς του, τους φίλους του και τους συγχωριανούς του. Κάθε ιστορία µοιάζει να έχει την αυτοτέλειά της. Όλες όµως -άλλες λιγότερο κι άλλες περισσότερο-κινούνται γύρω από το κεντρικό ήρωα, το Μιλτιάδη. Τον συναντάµε στην Αθήνα όπου έχει κατέβει από το χωριό του για σπουδές. Φτωχός κι απένταρος µα άξιος και δουλευτάρης. Αγωνίστηκε σκληρά να κατακτήσει τα όνειρά του και παράλληλα να ακολουθήσει και τον δρόµο της καρδιάς του», αναφέρεται στο σηµείωµα του βιβλίου, ενώ ο συγγραφέας γράφει για το πως προέκυψε το νέο βιβλίο:

«Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, η αρχική του µορφή δεν ήταν µεγαλύτερη από µια σελίδα η οποία αποτέλεσε ένα χρονογράφηµα στην εφηµερίδα “Χανιώτικα Νέα”. Μια επιµονή αγαθή από την Γιούλη, µια µικρούλα µε µεγάλη ψυχή, έπαιξε τότε τον ρόλο τής Μούσας και µε παρακίνησε να συνεχίσω να γράφω. Έτσι έφτασε να έχει αυτή την έκταση του βιβλίου που κυκλοφόρησε. Χρησιµοποιώ την λέξη βιβλίο, διότι παλεύω µέσα µου να µην πώ ότι είναι µυθιστόρηµα, από σεβασµό στους ήρωές του που είναι αληθινοί! Τους συνάντησα έναν – έναν µέσα σε µια φτωχή παµπάλαια καλύβα στην άκρη ενός χωραφιού, έξω από την Αθήνα, µέσα στα κιτάπια αναµνήσεων και φωτογραφιών, που βρίσκονταν στοιβαγµένα σε ένα ξεχασµένο χαρτόκουτο από παπούτσια. Τους γνώρισα και µίλησα ένα ολάκερο απόγευµα Κυριακής µαζί τους, καθισµένος σε µια σκονισµένη καρέκλα, βλέποντας τις φωτογραφίες τους και διαβάζοντας τα γράµµατά τους. Από εκείνη την ηµέρα δεν µπόρεσα να τους προσπεράσω. Μπορεί η καλύβα να γκρεµιζόταν τις επόµενες ηµέρες, και το ήξερα, αλλά εγώ είχα αποφασίσει να µην χαθεί η ιστορία των ηρώων της καλύβας. Μπλέχτηκα µαζί τους και γι αυτό υπάρχουν αποτυπώµατα και της δικής µου ψυχής, που ταιριάζουν µε τις προσδοκίες, τα λάθη, τις επιθυµίες, τα όνειρα και τις αναζητήσεις των ηρώων».