Ντούσκος: «Ευχαριστώ την Ελλάδα και όλους τους Ελληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά»

Μετά από μία συγκλονιστική εμφάνιση, ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη. Ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, αγωνίσθηκε με εξαιρετική τακτική και ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού στο σκιφ και 2ος στα 1.000 μέτρα. Σ΄εκείνο το σημείο της διαδρομής, ο Ντούσκος επιτέθηκε και πέρασε 1ος στα 1.500 μέτρα, για να… κόψει πρώτος το «νήμα» του τερματισμού, μετά από έξι λεπτά, 36 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά.

Οπως είχε κάνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πριν από τέσσερα χρόνια, ο Ελληνας παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν εντυπωσιακός σε όλη την διάρκεια του αγώνα, όμως ειδικά στα τελευταία μέτρα «μέτρησε» τους αντιπάλους του και από την στιγμή που πήρε το προβάδισμα δεν τους άφησε περιθώρια αντίδρασης. Παρά την έντονη προσπάθεια του, ο Γερμανός, Ολιβερ Ζάϊντλερ, ο οποίος προηγείτο μέχρι τα 1.400 μέτρα, έμεινε πίσω από τον Ντούσκο με διαφορά 42 εκατοστών του δευτερολέπτου (6:37.17) ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λευκορώσος, Γιαουχένι Ζαλάτι (6:38.60).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το χρυσό του Ντούσκου στην Σανγκάη, είναι το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας και το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε κατηγορία σκαφών από το 2014.

Λίγο μετά τον τερματισμό, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Το πίστευα. Είμαι πολύ κουρασμένος κι ευχαριστώ όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν σ΄αυτήν την προσπάθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, δεν έχω λόγια. Η κούρσα πήγε όπως ήθελα και στα 1.000 μέτρα το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Είχα υπομονή και στα τελευταία 150 μέτρα έδωσα ό,τι είχα. Είναι απίστευτο. Ευχαριστώ την Ελλάδα και όλους τους Ελληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Μου… πάει η Ανατολή, είναι η… χρυσή Ανατολή. Ενιωθα ότι πάω για το χρυσό. Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μία μικρή χώρα και να φαίνονται οι άλλοι… γίγαντες, αλλά τελικά μετρά η ελληνική ψυχή. Οταν έρχεται η κορυφή, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό. Στόχος είναι η καταξίωση και να μην «πάρουν τα μυαλά μου αέρα». Θέλω να δουλέψω και να είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είμαι τώρα, για το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Λος Αντζελες. Τώρα μπορώ να… γελάσω. Ευχαριστώ τους πάντες».