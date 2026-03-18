Ντόρα Μπακογιάννη εφ’ όλης της ύλης: Ο πόλεμος, τα πολιτικά σχέδια, η τρομοκρατία και άγνωστες πτυχές της ζωής της

Την πεποίθησή της ότι τα Χανιά και η βάση της Σούδας δεν κινδυνεύουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε η π. υπουργός, βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην Κρήτη TV, η κα. Μπακογιάννη τόνισε πως «η Σούδα είναι η καλύτερα θωρακισμένη βάση των Αμερικανών στη Μεσόγειο», εξηγώντας ότι προστατεύεται από σειρά αντιπυραυλικών ζωνών και εξαιρετικά δυνατά αντιαεροπορικά συστήματα.

Η ίδια, κατοικώντας ακριβώς πάνω από τη βάση, τονίζει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σε στρατιωτικό επίπεδο, αν και εκφράζει την ελπίδα της να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος για να μην υπάρξουν σοβαρές οικονομικές και τουριστικές επιπτώσεις.

Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που πυροδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν, η κα. Μπακογιάννη επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει επιλέξει πλευρά και στρατηγικούς συμμάχους, όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, χωρίς όμως να αποτελεί μέρος του πολέμου.

Σημείωσε δε πως η αμυντική θωράκιση της Κύπρου δεν θα ήταν εφικτή πριν από 6 χρόνια, με τη στάση της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα να αποτελεί καταλύτη για την ενεργοποίηση άλλων ευρωπαίκών δυνάμεων.

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ

Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, η κα. Μπακογιάννη αναφέρθηκε στη σχέση της με τα Χανιά, σημειώνοντας πως αποτελεί τον απόλυτο σταθμό της ζωής της

καιθ, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται ποτέ να πολιτευτεί σε άλλη εκλογική περιφέρεια.

Η εκπροσώπηση του νομού αποτελεί για την ίδια «μία απόλαυση», καθώς νιώθει τεράστια περηφάνια βλέποντας μια νέα γενιά Χανιωτών να προκόβει. Παράληλλα όμως προειδοποιεί αυστηρά όσους τοπικούς παράγοντες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το όνομά της στα Χανιά, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν περνάνε καλά όσοι χρησιμοποιούν το όνομά μου».

Σχετικά με τους πολιτικούς της αντιπάλους, ξεκαθαρίζει ότι ο αντίπαλος δεν είναι προσωπικός εχθρός, κάτι που αποδεικνύεται από τη φυσιολογική κοινωνική συνύπαρξη που μπορεί να έχει με πρόσωπα όπως ο Παύλος Πολάκης στα Χανιά.

Αντίθετα, η ρήξη της με τον Αντώνη Σαμαρά είναι μόνιμη και οριστική, ξεκινώντας από την ημέρα που εκείνος έριξε την κυβέρνηση του πατέρα της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

«ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Ο ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ»

Σχολιάζοντας το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, η κα. Μπακογιάννα επέκρινε με σφοδρότητα την τηλεοπτική προβολή του Δημήτρη Κουφοντίνα, σημειώνοντας ότι η δημοσιότητα δημιουργεί μιμητές.

«Εγώ δεν συγχωρώ και δεν θα συγχωρήσω τον Κουφοντίνα ποτέ» ξεκαθάρισε, τονίζοντας πως μέσα σε 2 ώρες η ζωή της οικογένειάς της διαλύθηκε.

Στην εκπομπή παρενέβη η κόρη της, Αλεξία, εξυμνώντας την αλύγιστη στάση της μητέρας της μετά τη δολοφονία, αλλά και τις δυσκολίες του να φέρεις το όνομα Μπακογιάννη. Η ίδια η Ντόρα, εμφανώς συγκινημένη, παραδέχεται ότι εκείνη τη σκοτεινή περίοδο είχε διαλυθεί τόσο πολύ που τα ίδια της τα παιδιά τη στήριξαν για να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Η Μαρίκα και ο αμερικανός σεφ

Ξεδιπλώνοντας μνήμες από το ισπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη στο Ακρωτήρι, αναφέρθηκε και σε μία επίσκεψη του Τζορτζ Μπους, όταν η Μαρίκα Μητσοτάκη αρνήθηκε κατηγορηματικά να αφήσει τον Αμερικανό σεφ του Προέδρου να μαγειρέψει στην κουζίνα της.! Ο σεφ κατέληξε να φυλάει τα ψυγεία στο υπόγειο, ο Πρόεδρος έφαγε τα φημισμένα ντολμαδάκια και το κρητικό λάδι, και τελικά καθυστέρησε την αναχώρησή του γιατί ξετρελάθηκε με τη φιλοξενία.

Το κουτούκι που πρότεινε δουλειά στην υπουργό!

Από τις πιο εύθυμες στιγμές της συνέντευξης ήταν η αφήγηση μιας βραδιάς σε ένα κουτούκι στην Ξάνθη. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μαζί με την Έλσα Παπαδημητρίου και τη Νίκη Τζαβέλα, τραγουδούσαν για μιάμιση ώρα, ενθουσιάζοντας τους θαμώνες. Ο ιδιοκτήτης, μη γνωρίζοντας ποιες είναι, τους έκανε πρόταση να τις προσλάβει!

Την επόμενη μέρα, βλέποντάς τες να καταφτάνουν στο μαγαζί με την επίσημη ιδιότητά τους (ως Υπουργός και κυβερνητικά στελέχη), ο επιχειρηματίας κόντεψε να λιποθυμήσει από ντροπή, με την ίδια να του λέει πως της έκανε το μεγαλύτερο κομπλιμέντο.