Ντόρα & Αλεξία Μπακογιάννη για την καταδίκη του Στέφανου Χίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κοινή ανακοίνωση για την καταδίκη του Στέφανου Χίου εξέδωσαν η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη και η κόρη της Αλεξία.

Αναλυτικά αναφέρουν: «Σήμερα ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις.

Η απόφαση ας γίνει αφορμή να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο:

Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Υπάρχει Δικαιοσύνη.

Έχουν δικαιώματα οι πολίτες. Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης.

Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους».

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

