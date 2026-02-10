Ντοκιμαντέρ από Νεοζηλανδό σκηνοθέτη: Οι γυναίκες της Κρήτης στο Β΄ παγκόσµιο Πόλεµο

Οι µαρτυρίες 47 γυναικών από τη ∆υτική Κρήτη που διηγούνται πως ως νεαρές χωριατοπούλες, αντιστάθηκαν στην κατοχή, προστάτευσαν τους συµµάχους στρατιώτες και υπέµειναν σε εξαιρετικές κακουχίες, περιγράφονται από το Νεοζηλανδό σκηνοθέτη John Irwin στη σειρά ντοκιµαντέρ που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια! Ήταν 2006 όταν ξεκίνησε να τεκµηριώνει µε συνεντεύξεις και άλλο υλικό τη θέση των γυναικών στην Κρήτη του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου και τη σχέση τους µε στρατιώτες από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Το υλικό 55 ωρών µετατρέπεται σε µια σειρά ντοκιµαντέρ έξι επεισοδίων, έτσι ώστε όπως λέει ο σκηνοθέτης «οι εµπνευσµένες ιστορίες τους για το θάρρος, την αντίσταση και την επιβίωση να µπορούν να διατηρηθούν και να µοιραστούν πριν εξαφανιστούν για πάντα. Για πολύ καιρό, ο ρόλος των γυναικών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου έχει περιθωριοποιηθεί ή παραβλεφθεί, επισκιάζοντας τις ανδροκεντρικές αφηγήσεις του πολέµου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης και των σκληρών χρόνων της κατοχής, ήταν συχνά οι γυναίκες των χωριών που ανέλαβαν τους µεγαλύτερους κινδύνους. Αυτή η σειρά επιδιώκει να τιµήσει τις πράξεις τους, να εµβαθύνει την ιστορική µας κατανόηση και να δώσει την από καιρό αναµενόµενη αναγνώριση στη συµβολή τους.»

Όπως τονίζει ο Irwin η προσπάθεια έχει ανάγκη στήριξης καθώς «χάρη στην έγκαιρη υποστήριξη, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του πρώτου επεισοδίου: Οι τρεις αδελφές της Γαλάτας. Για να ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα πέντε επεισόδια, χρειαζόµαστε επειγόντως περαιτέρω χρηµατοδότηση για να καλύψουµε τα έξοδα µετάφρασης, υποτιτλισµού και µεταπαραγωγής, ώστε να διασφαλίσουµε ότι αυτές οι ιστορίες θα είναι προσβάσιµες σε ένα διεθνές κοινό. Υποστηρίζοντας αυτό το έργο, συµβάλλετε στη διατήρηση ενός ζωτικού κεφαλαίου της ιστορίας, όπως το αφηγούνται οι γυναίκες που το έζησαν. Αν µπορείτε να συνεισφέρετε, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσµο: https://www.facebook.com/share/p/1A7hZ7pnWv/ Κάθε δωρεά, µικρή ή µεγάλη, βοηθά να διασφαλιστεί ότι αυτές οι φωνές δεν θα χαθούν στο χρόνο».