menu
16.4 C
Chania
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Ντοκιμαντέρ από Νεοζηλανδό σκηνοθέτη: Οι γυναίκες της Κρήτης στο Β΄ παγκόσµιο Πόλεµο

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Οι µαρτυρίες 47 γυναικών από τη ∆υτική Κρήτη που διηγούνται πως ως νεαρές χωριατοπούλες, αντιστάθηκαν στην κατοχή, προστάτευσαν τους συµµάχους στρατιώτες και υπέµειναν σε εξαιρετικές κακουχίες, περιγράφονται από το Νεοζηλανδό σκηνοθέτη John Irwin στη σειρά ντοκιµαντέρ που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια! Ήταν 2006 όταν ξεκίνησε να τεκµηριώνει µε συνεντεύξεις και άλλο υλικό τη θέση των γυναικών στην Κρήτη του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου και τη σχέση τους µε στρατιώτες από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Το υλικό 55 ωρών µετατρέπεται σε µια σειρά ντοκιµαντέρ έξι επεισοδίων, έτσι ώστε όπως λέει ο σκηνοθέτης «οι εµπνευσµένες ιστορίες τους για το θάρρος, την αντίσταση και την επιβίωση να µπορούν να διατηρηθούν και να µοιραστούν πριν εξαφανιστούν για πάντα. Για πολύ καιρό, ο ρόλος των γυναικών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου έχει περιθωριοποιηθεί ή παραβλεφθεί, επισκιάζοντας τις ανδροκεντρικές αφηγήσεις του πολέµου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης και των σκληρών χρόνων της κατοχής, ήταν συχνά οι γυναίκες των χωριών που ανέλαβαν τους µεγαλύτερους κινδύνους. Αυτή η σειρά επιδιώκει να τιµήσει τις πράξεις τους, να εµβαθύνει την ιστορική µας κατανόηση και να δώσει την από καιρό αναµενόµενη αναγνώριση στη συµβολή τους.»

Όπως τονίζει ο Irwin η προσπάθεια έχει ανάγκη στήριξης καθώς «χάρη στην έγκαιρη υποστήριξη, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του πρώτου επεισοδίου: Οι τρεις αδελφές της Γαλάτας. Για να ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα πέντε επεισόδια, χρειαζόµαστε επειγόντως περαιτέρω χρηµατοδότηση για να καλύψουµε τα έξοδα µετάφρασης, υποτιτλισµού και µεταπαραγωγής, ώστε να διασφαλίσουµε ότι αυτές οι ιστορίες θα είναι προσβάσιµες σε ένα διεθνές κοινό. Υποστηρίζοντας αυτό το έργο, συµβάλλετε στη διατήρηση ενός ζωτικού κεφαλαίου της ιστορίας, όπως το αφηγούνται οι γυναίκες που το έζησαν. Αν µπορείτε να συνεισφέρετε, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσµο: https://www.facebook.com/share/p/1A7hZ7pnWv/ Κάθε δωρεά, µικρή ή µεγάλη, βοηθά να διασφαλιστεί ότι αυτές οι φωνές δεν θα χαθούν στο χρόνο».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum