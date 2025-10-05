Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην έκτη…στροφή

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη δεσπόζει σήμερα (5/10) στην 6η αγωνιστική της Super League, που ολοκληρώνεται με τέσσερις αναμετρήσεις.

Μετά τις ήττες τους στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιστρέφουν στις εγχώριες. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, με τους γηπεδούχους να είναι σε κρίσιμο σημείο. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα στην Ισπανία, συμπλήρωσε πέντε ματς δίχως νίκη (0-3-2) σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, ωστόσο η καλή εμφάνιση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρίασε, κάπως, την πικρία για το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, λίγες ημέρες μετά την ήττα, με ανατροπή στο σκορ, από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) στο ΟΑΚΑ. Ήταν ένα αποτέλεσμα, πισωγύρισμα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη αφού είχαν προηγηθεί οι εκτός έδρας επιτυχίες επί των Γιουνγκ Μπόις (1-4) και Παναιτωλικού (1-2). Κι οι Περιστεριώτες δεν είναι, όμως, στα καλύτερά τους, αφού δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την ΑΕΛ των δέκα παικτών και παραμένουν χωρίς νίκη, στη Super League, από την πρεμιέρα.

Η ΑΕΚ πηγαίνει στο γειτονικό Περιστέρι για να παίξει με την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά. Η Ένωση ηττήθηκε, επίσης με ανατροπή στο σκορ, με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία, πρώτη ήττα επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς. Ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, έρχεται από τη σπουδαία νίκη επί του ΟΦΗ (1-3) στο Παγκρήτιο.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης», ο φορμαρισμένος Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό που παρουσιάζεται πολύ πιο αποτελεσματικός μακριά από το Αγρίνιο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League:

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ – Άρης 3-0

ΑΕΛ – Βόλος 2-5

Κυριακή 5/10

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Κηφισιά – ΑΕΚ

18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Bαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Ολυμπιακός 13

ΑΕΚ 13

ΠΑΟΚ 11

Άρης 10 -6αγ.

Βόλος 9 -6αγ.

Λεβαδειακός 7

Κηφισιά 7

ΟΦΗ 6 -5αγ.

Παναθηναϊκός 5 -4αγ.

Ατρόμητος 5

Πανσερραϊκός 5 -6αγ.

ΑΕΛ 4 -6αγ.

Παναιτωλικός 4

Αστέρας Τρίπολης 2 -6αγ.