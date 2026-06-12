Ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street- Ο Ίλον Μασκ υπόσχεται τον Άρη

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ιδιοκτήτης της SpaceX, έδωσε το σύνθημα της εκκίνησης σήμερα για την ιστορική είσοδο στο Χρηματιστήριο της αεροδιαστημικής εταιρείας, υποσχόμενος να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη.

«Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε εδώ στη SpaceX, θα το καταφέρουμε για εσάς» δήλωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Μασκ, από την έδρα της εταιρείας, στο Στάρμπεϊς (Τέξας), στιγμές πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street.

H SpaceX επιβεβαίωσε χθες τον στόχο της να αντλήσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, ένα ποσό τριπλάσιο από το παγκόσμιο ρεκόρ που διατηρεί από το 2019 η πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco.

Η αξία του ομίλου αποτιμάται πλέον στα 1,765 τρισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά μία από τις δέκα μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις αγοράς στον κόσμο.