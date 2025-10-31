Ντακάρ 2026: Αποκαλύφθηκε η μασκότ «Ayo»

Αποκαλύφθηκε ο «Ayo», η επίσημη μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων 2026, με αφορμή τον έναν χρόνο από την έναρξή τους.

Το «Ντακάρ 2026 YOG» θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026, συγκεντρώνοντας 2.700 από τους καλύτερους νέους αθλητές του κόσμου ηλικίας έως 17 ετών. Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις τοποθεσίες στη Σενεγάλη, Ντακάρ, Ντιαμνιάντιο και Σαλί.

«Ο “Ayo” είναι ένα νεαρό λιοντάρι που συμβολίζει τη χαρά και την ενέργεια της σενεγαλέζικης νεολαίας. Το όνομα σημαίνει «χαρά» στα Γιορούμπα – μια γλώσσα που ομιλείται ευρέως στη Δυτική Αφρική – και αντανακλά το πνεύμα του εορτασμού και της ενότητας που συνδέονται με τους Αγώνες. Ο “Ayo” φοράει ένα παραδοσιακό καπέλο «Fulani Tingandé», που αντιπροσωπεύει τη σοφία, την αξιοπρέπεια και τη σύνδεση με την αγροτική ζωή. Ο”Ayo” αντιπροσωπεύει τις αξίες του Ντακάρ 2026 και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της Σενεγάλης ως διοργανώτριας χώρας», αναφέρει η ιστοσελίδα της ΔΟΕ.

Στα αποκαλυπτήρια παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγιέ Φαγιέ, μαζί με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κρίστι Κόβεντρι

«Αυτοί οι Αγώνες αντιπροσωπεύουν τόσα πολλά για την Αφρική. Θα εμπνεύσουν την επόμενη γενιά και θα ανοίξουν πόρτες ευκαιριών σε όλη την ήπειρό μας και πέρα ​​από αυτήν», είπε η Κρίστι Κόβεντρι και πρόσθεσε:

«Η μασκότ “Ayo” μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα χαράς και σπάει πολλά όρια, ένα πραγματικό σύμβολο του πόσο νέα και δυναμική είναι η ήπειρός μας. Κάθε μέρα, νέες ευκαιρίες ανοίγονται για τη νεολαία της Σενεγάλης, και αυτοί οι Αγώνες το κάνουν αυτό πραγματικότητα. Ανυπομονώ να επιστρέψω εδώ σε ένα χρόνο από τώρα για να γιορτάσουμε μαζί».

Η μασκότ επιλέχθηκε μέσω ενός πανεθνικού διαγωνισμού που ξεκίνησε η οργανωτική επιτροπή του «Ντακάρ 2026» σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Ανοιχτός σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, ο διαγωνισμός έλαβε περισσότερες από 500 συμμετοχές από όλες τις 16 ακαδημαϊκές επιθεωρήσεις στη Σενεγάλη. Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την προώθηση της δημιουργικότητας μεταξύ των νέων και την ενίσχυση της σύνδεσής τους με τους Αγώνες ενόψει της πρώτης Ολυμπιακής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί σε αφρικανικό έδαφος.