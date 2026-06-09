Ντ.Τραμπ: «Τελευταίες προσπάθειες» ενόψει μιας συμφωνίας με το Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις «τελευταίες προσπάθειες» για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Κόλπο.

«Είμαστε στις τελευταίες προσπάθειες αυτού που θα είναι μια πολύ, πολύ καλή συμφωνία», δήλωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, αφού παρακολούθησε στη Νέα Υόρκη ένα ματς τελικού του NBA, του αμερικανικού πρωταθλήματος επαγγελματικού μπάσκετ, και έκανε λόγο για μια προθεσμία «δύο ή τριών ημερών» για να συναφθεί η εν λόγω συμφωνία.

Λίγο νωρίτερα οι φίλαθλοι του μπάσκετ είχαν αποδοκιμάσει έντονα τον Τραμπ, καθώς ο ρεπουμπλικανός έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που πήγε να παρακολουθήσει το τρίτο ματς των Τελικών του NBA μεταξύ των New York Knicks και των San Antonio Spurs.

Προσκεκλημένος του προέδρου των Knicks Τζέιμς Ντόλαν, ο Τραμπ στάθηκε όρθιος στο θεωρείο των επισήμων στο γήπεδο Madison Square Garden, χαμογελώντας καθώς το πλήθος τον αποδοκίμαζε όταν εμφανίσθηκε στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου στη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.

«Πιστεύω πως ήταν θαυμάσια», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. «Εννοείτε, όταν με είχαν στην κάμερα; Πιστεύω πως ήταν πολύ καλά».

Το επεισόδιο σηματοδότησε το τελευταίο κεφάλαιο στην περίπλοκη σχέση του Τραμπ με τη γενέτειρά του, όπου εξοργισμένοι φίλαθλοι περίμεναν σε τεράστιες ουρές στα πεζοδρόμια γύρω από το γήπεδο στο κέντρο του Μανχάταν, καθώς είχαν ληφθεί εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας εξαιτίας της προεδρικής επίσκεψης, τα οποία καθυστερούσαν την είσοδο των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο.

«Εύχομαι να μην ήταν εδώ. Δεν είναι πραγματικός φίλαθλος και κάνει απλώς την κατάσταση αφόρητη», είπε ο Έρολ Ισμαήλ, κάτοικος του Μπρούκλιν και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας ευεξίας και άθλησης, ο οποίος έκανε ώρες για να μπει στο χώρο. «Περιμέναμε μια ζωή γι’ αυτό κι εκείνος κάνει πρωταγωνιστή τον εαυτό του, όπως κάνει με όλα».

Το ποσοστό δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στα πιο χαμηλά επίπεδα που είχε βρεθεί ποτέ κατά την πολιτική σταδιοδρομία του, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα, με περίπου 35% των ερωτηθέντων να λένε ότι εγκρίνουν τις επιδόσεις του Τραμπ.