Ντ. Τραμπ: Ο στρατός των ΗΠΑ ίσως βομβαρδίσει «μερικές φορές ακόμη» το νησί Χαργκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News και μεταδόθηκε χθες Σάββατο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπορεί να βομβαρδίσουν εκ νέου το νησί Χαργκ του Ιράν, μείζονα πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο ρεπουμπλικάνος είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι παρότι οι βομβαρδισμοί «κατεδάφισαν εντελώς» το νησί Χαργκ, «»μπορεί να το πλήξουμε μερικές φορές ακόμη για πλάκα».

Είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες στο στενό του Χορμούζ ακόμη.

Δήλωσε επίσης πως «ακούει» ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή, κάτι που χαρακτήρισε «φήμη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε χθες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε εγχειρήματα με σκοπό να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να εγγυηθούν την ασφάλεια στο στενό του Χορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε χθες Σάββατο άλλες χώρες να αναπτύξουν πολεμικά πλοία για να εγγυηθούν την ασφάλεια στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, που έχει παραλύσει εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Δύο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με έναν από τους πρώτους βομβαρδισμούς να στοιχίσει τη ζωή στον ιρανό ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Η φωτιά στη Μέση Ανατολή προκάλεσε εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου καθώς επιβάλλεται σχεδόν πλήρης αποκλεισμός του στενού του Χορμούζ από το Ιράν ενώ υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται από αυτό το 20% των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

Οι αντιμαχόμενοι ανταλλάσσουν καθημερινά επιθέσεις και απειλητικές δηλώσεις, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 2.000 νεκρούς, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Διαβεβαιώνοντας πως ο στρατός των ΗΠΑ έχει «νικήσει και αποδεκατίσει το Ιράν, σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο», ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα κάλεσε μέσω Truth Social τις χώρες που εφοδιάζονται με αργό μέσω του Στενού του Χορμούζ να εγγυηθούν «την ασφάλεια του περάσματος» αυτού στέλνοντας πολεμικά πλοία υποσχόμενος βοήθεια του στρατού του.

«Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να κρατήσουν το στενό ανοικτό και ασφαλές», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος. Μόλις μια ημέρα νωρίτερα διαβεβαίωνε ότι, «πολύ σύντομα», το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το στενό.

«Ευελπίστως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και άλλοι θα στείλουν πλοία στην περιοχή ώστε το στενό του Χορμούζ να μην απειλείται πλέον από μια χώρα εντελώς αποκεφαλισμένη», πρόσθεσε.

Τρύπες στην «αμερικανική ομπρέλα»

Ο αμερικανικός στρατός «αφάνισε εντελώς» όσους στρατιωτικούς στόχους υπήρχαν στο νησί Χαργκ, κάπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, όπου βρίσκεται ο κυριότερος ιρανικός πετρελαιοεξαγωγικός τερματικός σταθμός, πάντα σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Ακούστηκαν κάπου 15 εκρήξεις εκεί χθες Σάββατο, ωστόσο σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS δεν υπέστησαν ζημιές οι πετρελαϊκές υποδομές.

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε ωστόσο να τις βάλει στο στόχαστρο αν δεν αποκατασταθεί η «ελεύθερη και ασφαλής διέλευση των πλοίων» στο στενό του Χορμούζ, ενώ χθες, σε συνέντευξή του στο NBC News, είπε πως ο στρατός του θα μπορούσε να πλήξει το νησί Χαργκ «μερικές φορές ακόμη», για «πλάκα».

Το Ιράν θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή αν βομβαρδιστούν οι ενεργειακές υποδομές του, αντέτεινε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Αυτός ο τελευταίος παράλληλα κάλεσε τις χώρες της περιοχής να «διώξουν» τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τα εδάφη τους, κρίνοντας πως η «υποτιθέμενη αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας» δεν τις προστατεύει αλλά τις εκθέτει σε κίνδυνο.

Χθες βράδυ οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων οι οποίες σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, κοντά στο Ριάντ.

Η επίθεση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, που έκαναν πάντως λόγο περί αναχαίτισης έξι πυραύλων με στόχο την Αλ Χαρτζ, όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη βάση.

Το σύστημα ραντάρ του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ χτυπήθηκε παράλληλα χθες βράδυ από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσαν οι αρχές του εμιράτου κλείνοντας τον εναέριο χώρο του μέχρι νεοτέρας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την πλευρά τους, τόνισαν ότι επιφυλάσσονται «του δικαιώματος να αμυνθούν» εναντίον των ιρανικών πληγμάτων αλλά συνεχίζουν να επιλέγουν «την αυτοσυγκράτηση», τόνισε χθες Σάββατο το βράδυ μέσω X σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, ο Ανουάρ Γκάργκας, προσθέτοντας πως η χώρα συνεχίζει τις προσπάθειές τους για να εξευρεθεί «λύση», να τελειώσει ο πόλεμος.

Χθες τα ξημερώματα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη έγινε στόχος επίθεσης για δεύτερη φορά, έπειτα από αεροπορικά πλήγματα εναντίον ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στην Τεχεράνη, σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράκ. Η πρεσβεία έδωσε οδηγία σε όσους Αμερικανούς βρίσκονται ακόμη στη χώρα να φύγουν «τώρα».

Χθες βράδυ, στρατιωτική βάση στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου φιλοξενούνταν ως πολύ πρόσφατα δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την Ουάσιγκτον, έγινε με τη σειρά της στόχος επιδρομής drones, σύμφωνα με δυο πηγές στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

Στις διεθνείς αγορές, η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς, έχει αυξηθεί κατά 42% και πλέον, ίπταται περί τα 100 δολάρια, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Χθες βράδυ πυραυλικό πλήγμα σε βιομηχανικό τομέα της Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, σκότωσε 15 ανθρώπους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε κατόπιν ότι εκτοξεύτηκε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

«Κανένα πρόβλημα με τον ανώτατο ηγέτη»

Στον Λίβανο, άλλο θέατρο του πολέμου, που σφυροκοπείται από το Ισραήλ, το οποίο λέει ότι βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, η κυβέρνηση ανέφερε ότι θέλει να σχηματίσει αντιπροσωπεία για να διαπραγματευτεί με την αυτή του Μπενιαμίν Νετανιάχου τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κατά επίσημη πηγή στη Βηρυτό.

Από την πλευρά του το σιιτικό κίνημα έκανε λόγο χθες βράδυ για μάχες εκ του συστάδην με τον ισραηλινό στρατό στη Χιάμ, στον νότιο Λίβανο.

Έπειτα από δυο εβδομάδες αδιάκοπων επιχειρήσεων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διαβεβαιώνουν πως έχουν αποδυναμώσει την ιρανική εξουσία.

Ενώ ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας συμμετείχαν σε δημόσια συγκέντρωση προχθές Παρασκευή στην καρδιά της Τεχεράνης, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης, που διαδέχθηκε την 8η Μαρτίου τον πατέρα του, και φέρεται να τραυματίστηκε σε βομβαρδισμό, δεν έχει κάνει ακόμα δημόσια εμφάνιση.

Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είπε την Παρασκευή πως έχει «τραυματιστεί» και πιθανόν «παραμορφωθεί». Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε στο NBC News πως «ακούει» ότι μπορεί να μην είναι ζωντανός, αλλά χαρακτήρισε την πληροφορία αυτή «φήμη».

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον νέο ανώτατο ηγέτη», διαβεβαίωσε πάντως χθες ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί, ασκεί «τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Σύνταγμα».

Έπειτα από ανάπτυξη δυνάμεων χωρίς προηγούμενο έπειτα από δεκαετίες, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν νέες ενισχύσεις, ανάμεσά τους πεζοναύτες, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εξετάζεται επιχείρηση κατάληψης του νησιού Χαργκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο.

Ένδειξη του αυξανόμενου σκεπτικισμού για το ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα: δυο γύροι του Grand Prix της F1, οι οποίοι είχε προγραμματιστεί να διεξαχθούν τη 10η-12η Απριλίου στη Σαουδική Αραβία και τη 17η-19η Απριλίου στη Σαουδική Αραβία, ακυρώθηκαν.