Ντ. Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε στο Ιράν

O Ντόναλντ Τραμπ, που έχει κάνει σειρά δηλώσεων σχετικά με το επικείμενο τέλος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πως «δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε» στη χώρα, σε μια τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

«Λίγο αυτό και εκείνο… Όποτε θα θελήσω αυτό να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, προβλέποντας πως ο πόλεμος θα τερματιστεί «σύντομα», λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε πως η επιχείρηση που διεξάγεται από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από την 28η Ιανουαρίου θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό περιορισμό».

Μπροστά στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, που απειλεί την παγκόσμια οικονομία και τον καταστροφικό πολιτικό αντίκτυπο μιας παρατεταμένης σύρραξης στο εσωτερικό του κόμματός του, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε απότομα τόνο τη Δευτέρα, δηλώνοντας πως ο πόλεμος θα είναι «μια εκδρομή σύντομης διάρκειας».

Ο Ρεπουμπλικανός, ηλικίας 79 ετών, έχει επίσης δηλώσεις επανειλημμένω πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται πολύ μπροστά στο χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων ή πέντε εβδομάδων, που ο ίδιος είχε αναφέρει στην αρχή του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Όπως το συνηθίζει, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη επίσης σε δηλώσεις αντίθετες με την προοπτική ενός γρήγορου τερματισμού του πολέμου.

Τη Δευτέρα, απείλησε το Ιράν με «πολύ, πολύ σκληρά» πλήγματα και είπε: «Έχουμε αφήσει στην άκρη τους σημαντικότερους στόχους στην περίπτωση που τους χρειαστούμε αργότερα».

Ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε από τους ηγέτες της G7 να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε το πρωί νέο κύμα πληγμάτων σε “μεγάλη κλίμακα” στο Ιράν και στη λιβανική πρωτεύουσα Βηρυτό.

Στο Ιράν τα πλήγματα αυτά έχουν στο στόχαστρο “τις υποδομές του καθεστώτος (…) σε όλη” τη χώρα. “Ταυτοχρόνως, ο στρατός άρχισε να πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό”, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε πυκνοκατοικημένη συνοικία στην καρδιά της Βηρυτού, για δεύτερη φορά από την Κυριακή, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς προπυργίων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, από τους οποίους, σύμφωνα με νέο απολογισμό των λιβανικών αρχών, έχουν χάσει τη ζωή τους 570 άνθρωποι και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί.

Ο Λίβανος σύρθηκε στις 2 Μαρτίου στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν όταν το λιβανικό σιιτικό, φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Την αυγή πλήγμα του ισραηλινού στρατού είχε στόχο κτίριο στη συνοικία Άισα Μπάκαρ στη Βηρυτό, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Φωτογράφος του AFP είδε τον έβδομο και τον όγδοο όροφο του κτιρίου να έχουν καταστραφεί και αυτοκίνητα κοντά στο κτίριο να έχουν υποστεί ζημιές.

“Ξυπνήσαμε σε κατάσταση πανικού (…) έτρεχα μέσα στο σπίτι σαν τρελός, ψάχνοντας τα τρία παιδιά μου”, διηγήθηκε στο AFP ο Μοχάμαντ, ιδιοκτήτης αποθήκης προϊόντων διατροφής που ζει σε διπλανο κτίριο.

Η συνοικία έχει γεμίσει αυτήν τη στιγμή με εκτοπισμένους, συνέχισε, διευκρινίζοντας: “Αντί να φιλοξενεί μία οικογένεια, κάθε διαμέρισμα φιλοξενεί πλέον δέκα”.

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό του λιβανικού υπουργείου Υγείας, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το κτίριο που επλήγη βρίσκεται κοντά στην έδρα της υψηλότερης αρχής της σουνιτικής κοινότητας Νταρ Αλ Φάτουα.

“Μόλις είχα κλείσει το καφέ μου και είχα ανέβει στο σπίτι”, δήλωσε στο AFP ο Φάουζι Άσμαρ, καθώς τον μήνα του Ραμαζανιού παρατείνεται το νυχτερινό ωράριο.

“Σημειώθηκε ένα πρώτο πλήγμα, έτρεξα και είπα στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου ότι πρέπει να προστατευθούν πίσω από έναν τοίχο, και σημειώθηκε το δεύτερο πλήγμα”, συνέχισε.

Την Κυριακή ήδη είχε στοχοθετηθεί από πλήγμα η καρδιά της Βηρυτού, όπου έχουν συρρεύσει οι εκτοπισμένοι από τα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας και το νότιο τμήμα της χώρας.

Είχε στοχοθετηθεί ξενοδοχείο μπροστά στη θάλασσα. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι “δολοφόνησε” τέσσερις από τους διπλωμάτες που έχει τοποθετήσει στον Λίβανο κατά το πλήγμα αυτό. Το Ισραήλ δήλωσε ότι είχε στο στόχαστρο Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης, που στελεχώνουν τη Χεζμπολάχ.

Νέα προειδοποίηση

Σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ξανά τα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με το Ani, αφού εξέδωσε νέα προειδοποίηση κατά του προπυργίου αυτού της Χεζμπολάχ, που έχει εγκαταλειφθεί ήδη από το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του.

Πλάνα του AFPTV έδειχναν μαύρο πυκνό καπνό να υψώνεται από τρεις τοποθεσίες που στοχοθετήθηκαν.

Ήδη στη διάρκεια της νύχτας η περιοχή είχε βομβαρδιστεί σφοδρά. Ανταποκριτής του AFP είδε κτίρια κατεστραμμένα, εκ των οποίων ορισμένα εξακολουθούσαν να καίγονται, και γειτονικά κτίρια που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πλήγματα.

Σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 570 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 86 παιδιά και 45 γυναίκες, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές επιχειρήσεις από τις 2 Μαρτίου και 780.000 έχουν εκτοπιστεί, από τους οποίους πάνω από 120.000 στεγάζονται σε κέντρα υποδοχής.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο, 84 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία μόνον ημέρα, τη χθεσινή.

“Οι περισσότεροι έφυγαν εσπευσμένα, σχεδόν χωρίς τίποτα”, σημείωσε χθες, Τρίτη, σε δηλώσεις της στη Γενεύη η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Καρολίνα Λίντχολμ Μπίλινγκ.

Στον τεράστιο αθλητικό χώρο Σπορτς Σίτι στη Βηρυτό, ένας καταυλισμός από σκηνές έχει στηθεί για να υποδέχεται τους εκτοπισμένους.

“Φύγαμε με τα πόδια στις δύο το ξημέρωμα και περάσαμε την πρώτη νύχτα στο ύπαιθρο”, μπροστά στη θάλασσα, διηγήθηκε χθες στο AFP, η Φάτιμα Σεχαντέ, μια κάτοικος των νοτίων προαστίων της Βηρυτού ηλικίας 35 ετών και μητέρα τεσσάρων παιδιών, μεταξύ των οποίων ένα μωρό.

Στην κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, πλήγμα σε σπίτι στο οποίο βρίσκονταν Σύροι πρόσφυγες στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν επανειλημμένως σε ισραηλινά στρατεύματα κοντά στις μεθοριακές πόλεις Χιάμ και Ονταϊσέχ, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, το οποίο ανέλαβε επίσης σήμερα την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Το Ισραήλ έχει ζητήσει επανειλημμένως από τους κατοίκους να εκκενώσουν ευρεία ζώνη στον νότιο Λίβανο, που εκτείνεται από τα σύνορα ως τον ποταμό Λιτάνι, και να μετακινηθούν γύρω στα 30 χιλιόμετρα βορειότερα.