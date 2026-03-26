Ντ. Τραμπ: Ιρανοί διαπραγματευτές ικετεύουν για μια συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ότι Ιρανοί διαπραγματευτές “ικετεύουν” για μια συμφωνία αφού, όπως είπε, έχουν “στρατιωτικά αφανιστεί”, απορρίπτοντας τη δημόσια θέση της Τεχεράνης ότι μόνο εξετάζει πρόταση της Ουάσινγκτον.

“Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, προτού να είναι πολύ αργά, επειδή μόλις αυτό συμβεί, δεν θα υπάρξει ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, και δεν θα είναι όμορφο”, σημείωσε σε ανάρτησή του σήμερα στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς διαπραγματευτές πολύ διαφορετικούς και “παράξενους”.

Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι οι χώρες του NATO δεν έχουν κάνει “απολύτως τίποτα” για να βοηθήσουν με το Ιράν.

“ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ NATO, ΑΛΛΑ ‘ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!”, ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στο Truth Social.