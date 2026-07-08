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Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2026
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Ντ. Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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⁠Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε» χαρακτηρίζοντας του Ιρανούς «ψεύτες».

«Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε (…) είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι μ’ αυτούς, είναι ψεύτες», είπε.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε δηλώσεις πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη «έχει τελειώσει» προσθέτοντας ότι δεν θέλει να έχει παρτίδες με την Τεχεράνη.

Το Ιράν είναι άρρωστη χώρα, είπε.

Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν άμεσα με αύξηση κατά περισσότερο του 5% των τιμών του πετρελαίου.

Αμέσως προηγουμένως ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θεωρεί την Ισπανία «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

«Δεν θέλω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά την διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ» σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία και το Ιράν. «Η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα», είπε.

Το πρακτορείο BLOOMBERG NEWS μετέδωσε ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραλείψει την οργάνωση συνόδου κορυφής της Συμμαχίας για το 2027 για να αποφύγει τις εντάσεις με τον Τραμπ.

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