ΝΟΧ: Δεν απέφυγε την ήττα στη Γλυφάδα

Ο ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES δεν μπόρεσε να αποσπάσει το θετικό αποτέλεσμα στη Γλυφάδα, γνωρίζοντας την ήττα με 19-13 από τον ΑΝΟΓ για την 4η αγωνιστική της Β’ φάσης της Waterpolo League.

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη ξεκίνησε θετικά το παιχνίδι, παίρνοντας προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο με 2-1. Στη συνέχεια όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με επιμέρους σκορ 6-3 στη δεύτερη περίοδο πέρασαν μπροστά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Γλυφάδα διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα (4-3), ενώ στο τελευταίο μέρος οι δύο ομάδες σημείωσαν από πέντε γκολ (5-5), με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 19-13 υπέρ των γηπεδούχων.

Για τον ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Στάνκοβιτς και Τουρκομένης που σημείωσαν από 3 γκολ, ενώ από 2 γκολ πέτυχαν οι Ράτζκο και Τοράκης.

Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα για τον ΝΟ Χανίων στη Β’ φάση, μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες που είχαν προηγηθεί απέναντι σε ΝΟ Λάρισας και ΟΦΘ, με την προσπάθεια της ομάδας να συνεχίζεται στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Μπουδραμής – Χατζηγούλας

Οκτάλεπτα: 1-2, 6-3, 4-3, 5-5

ΑΝΟ Γλυφάδας (Γιώργος Παπαδόπουλος): Δαμίγος, Δαμδημόπουλος 1, Παπούκας, Μπόμπος 4, Χρυσοσπάθης 3, Μουνιόθ 1, Γιαννόπουλος 4, Βαλλιανάτος 2, Μαυράκης, Δερμιτζάκης 1, Ηλιόπουλος 1, Γιαννάτσης 2, Κατσινούλας, Αλευράς

ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 3, Στάνκοβιτς 3, Ράτζκο 2, Λεγάκης, Τοράκης 2, Δρίτσας, Ζουζούνης 1, Χατζάκης, Μαζοκοπάκης 1, Χαραλαμπόπουλος 1, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης, Σκουνάκης