NOX: Kατέθεσαν ψυχή τα κορίτσια κόντρα στην Τενερίφη (φωτογραφίες)

Δίνοντας μία πραγματική μάχη στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης για το Conference Cup, ο ΝΟ Χανίων δεν κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Τενερίφη, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια με σκορ 16-13.

Τα κορίτσια του Σεμπάστιαν Λειψάκη κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους, διεκδικώντας μέχρι το τέλος το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν μπόρεσαν να πάρουν, καθώς οι Ισπανίδες αποδείχθηκαν πιο ουσιαστικές στις επιθέσεις τους, καταφέρνοντας έτσι να φτάσουν στη νίκη.

Το παιχνίδι άρχισε να γέρνει προς την πλευρά της Τενερίφης στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, διάστημα στο οποίο οι φιλοξενούμενες απέκτησαν διαφορά τεσσάρων γκολ (10-14). Ωστόσο, οι παίκτριες του ΝΟ Χανίων μείωσαν τη διαφορά στα δύο τέρματα (12-14), δείχνοντας ότι μπορούσαν να μπουν ξανά στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Επίσης, άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα πήραν το προβάδισμα στο σκορ, ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό το παιχνίδι ήταν ισόπαλο.

Συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε η Χριστίνα Κώτσια, η οποία σημείωσε οκτώ τέρματα, καταγράφοντας ίσως την καλύτερη φετινή της παρουσία. Από την άλλη πλευρά, για την Τενερίφη τέσσερα γκολ σημείωσε η Μανέρο και από τρία οι Ντέμπσεϊ και Χερέδια.

Επόμενο παιχνίδι για τον ΝΟ Χανίων είναι το Σάββατο, αντιμετωπίζοντας την οικοδέσποινα Βοϊβοντίνα.

Οκτάλεπτα: 3-3, 3-4, 4-5, 3-4

ΝΟ Xανίων ANEK LINES (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 8, Πάτερου, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου

Τενερίφη Ετσέιντε: Μορένο, Ντέμπσεϊ 3, Ρεϊνόσο, Μπουσκαρόνς 3, Μοβίγια, Μαρτίνεθ, Μανέρο 4, Ερνάντεθ, Ρενέ 1, Φόρτε, Φερνάντεθ 2, Βομάστκοβα, Βάργκας, Χερέδια 3