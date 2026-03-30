NOX: Δυνατά φιλικά για τις κορασίδες

Σημαντικά φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη Β’ φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος έδωσε η ομάδα πόλο κορασίδων του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο (28/3), οι νεαρές αθλήτριες του ΝΟΧ αντιμετώπισαν τον Πανιώνιο στον Αγ. Κοσμά και τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Τα παιχνίδια διεξήχθησαν ως οι τελικές πρόβες εν όψει της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Τα κορίτσια καθοδήγησε ο προπονητής Δημήτρης Σολογάνης.

Στην αποστολή συμμετείχαν οι: Αγοραστάκη, Αλεξάκη, Μαρινάκη, Ντιώνια, Παπασηφάκη, Πατεράκη, Πονηρίδου και Τωμαδάκη.