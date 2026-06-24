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Νόστιμες τηγανιστές πατάτες…!!

Γεώργιος Καπριδάκης
Γεώργιος Καπριδάκης
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Όταν είμαστε κι εμείς τροζοκόπελα εκεί ψηλά στο οροπέδιο που είχαμε τον χαβά τση νιότης μας… ένα από αυτά τα χέρσα χωράφια κάτω από τα σπίτια μας είχαμε κάνει για γήπεδο μπάλας…

Είχαμε φτιάξει δυο τέρματα με δοκαράκια από ασφένταμο, και κάθε απόγεμα που έπεφτε ο ήλιος – μετά από τσι γεωργικές και βοσκικές μας δραστηριότητες, παίζαμε μπάλες με ένα ξελουρισμένο τόπι, μέχρι να νυχτώσει..
Όταν είχε πανσέληνο παίζαμε σαν τα φανταχτά και μέχρι αργά το βράδυ… κι οι φωνές, κι οι βλαστημιές μεταξύ μας, ακουγόταν απ’ ούλο το οροπέδιο.
-Καθαρό μπενάλτυ ήταν βρε βούι. Βρε άντε να κουμπουριαστείς παράουρε.
-Ησυχάσετε μωρέ κοπέλια και μια ουλιά και δεν αφήνετε άθρωπο να κλείσει αμάτι…
-Ίντα διαόλους ατριβόλους έχετε στον κ@λο σας και γλακάτε πάνω κάτω, ούλη μέρα… μας εμάνιζε κι ο μπάρμπας μου ο Γιαννης.
Φορούσαμε κάτι μπαλωμένα αρβυλάκια με πέταλα μπροστά που αν έτρωγες μια λαχτέ στο καλάμι, έφευγες κατευθείαν αράουτ…
Τα αδύνατα ποδαράκια μας γινόταν ένα αίμα, από τα κουλουμούντρια που παίζαμε στο χώμα και τα σκληρά φάουλ μεταξύ μας… στα οποία βάζαμε τριμμένες καβαλίνες των γαϊδάρων, για να σταματήσει το αίμα.
Όλα τα χωράφια ήταν γεμάτα καβαλίνες τότε, βουτσιές και βερβελίθρες…
Αν δεν βρίσκαμε κοντά καβαλίνες, βάζαμε στην πληγή μια φουχτέ πάσπαλο.
Κι απ’ ό,τι θυμούμαι, ποτές μας δεν πάθαμε ουδεμία μόλυνση, “από αυτά τα βιολογικά αντισηπτικά”, κι ούλοι είμαστε γεροί σαν τα πετραμύγδαλα.
Μετά ξεθεωμένοι τση κούρασης και κορακιασμένοι τση δίψας, ανεβαίναμε στο σπίτι μας και πίναμε νερό από το λαΐνι ένας ένας, με τον ίδιο μαστραπά.
Ούτε με τον ίδιο μαστραπά παθαίναμε πράμα.
Αν τύχαινε εκείνη την ώρα κι έψηνε τηγανιστές πατάτες η μάνα μου έξω, στην παρασιά, καθόμαστε στο πεζούλι και περιμέναμε να ψηστούν, να μας τσι βάλει σε ένα αλουμινένιο λεκανάκι κι εμείς να χυμούμε σαν τσι όρθες όταν τους πετάς καλαμπόκι…
Το μόνο που άκουγες ήταν ένα ομαδικό φου – φου – φου μη μας κάψουν.
Το Μανουσιό από την πείνα ντου, άρπαξε και δυο τρείς μέσα από τη τηγάνι.
-Φυσάτε τσι καλά – καλά μωρέ κοπέλια γιατί θα σας σε κάψουνε την γλώσσα, μα εγώ θα σας σε ψήσω όσες τηγανιές θέλετε… μας έλεγε η συγχωρεμένη η μάνα μου.
Δεν προλάβαινε η καλή μου μάνα να μας τηγανίζει κι έτσι που μας έβλεπε που χυμούσαμε στο λεκανάκι να τσι αρπάξουμε δυο δυο, κρυφογελούσε με ευχαρίστηση.
Άντε να δοκιμάσεις και σήμερα με την μόλυνση του περιβάλλοντος, να σταματήσεις το αίμα με καβαλίνες και χώμα…
Άντε να βρεις και σήμερα τέτοιες νόστιμες τηγανιστές πατάτες ΑΣΚΥΦΟΥ, ψημένες στα ξύλα…
Ήταν το καλύτερο μας φαητό…!!

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