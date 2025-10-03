menu
21.7 C
Chania
Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Νοσταλγική εικαστική µατιά στη Χαλέπα από τον Μ. Γεωργαράκη

Δημήτρης Μαριδάκης
Δημήτρης Μαριδάκης
0

Χρώµατα και εικόνες που αποπνέουν µια τρυφερή, νοσταλγική διάθεση απέναντι στην ιστορική συνοικία της Χαλέπας, διακρίνουν τα έργα της έκθεσης ζωγραφικής µε τίτλο «Οδός Φραγκοκάστελλου» του Μανώλη Γεωργαράκη, η οποία εγκαινιάστηκε προχθές το απόγευµα στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο).

«Η βασική µου έµπνευση, όλα αυτά τα χρόνια που ζωγραφίζω, είναι η πόλη των Χανίων και κυρίως η Χαλέπα, της οποία είµαι γέννηµα – θρέµµα», σηµείωσε µιλώντας στα «Χ.ν.» ο κ. Γεωργαράκης, ενώ τόνισε ότι η Χαλέπα πέρα από την πλούσια ιστορία και τη φυσική οµορφιά της ως περιοχή, για τον ίδιο αποτελεί και σηµείο αναφοράς για τα παιδικά και νεανικά του χρόνια.

«Η Χαλέπα όταν ήµασταν παιδιά ήταν παράδεισος. Είχε πολύ πράσινο και δεν υπήρχαν πολυκατοικίες. Ευτυχώς ακόµα σώζονται κάποια κτήρια ιστορικά κι ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτά που δίνουν “χρώµα” στη συνοικία», υπογράµµισε ο Χανιώτης εικαστικός, ενώ επεσήµανε ότι η νοσταλγική διάθεση που ήθελε να αποτυπωθεί µέσα από τις ζωγραφιές του, λειτουργεί κι ως µια εικαστική «γέφυρα» που συνδέει τον ίδιο και το σήµερα µε τις εµπειρίες και τα βιώµατα της παιδικής του ηλικίας.

Η έκθεση, που έχει επιµεληθεί η Κατερίνα Μυλωνά, θα παραµείνει επισκέψιµη µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό έως την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum