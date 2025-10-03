Νοσταλγική εικαστική µατιά στη Χαλέπα από τον Μ. Γεωργαράκη

Χρώµατα και εικόνες που αποπνέουν µια τρυφερή, νοσταλγική διάθεση απέναντι στην ιστορική συνοικία της Χαλέπας, διακρίνουν τα έργα της έκθεσης ζωγραφικής µε τίτλο «Οδός Φραγκοκάστελλου» του Μανώλη Γεωργαράκη, η οποία εγκαινιάστηκε προχθές το απόγευµα στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων (Νεώριο Μόρο).

«Η βασική µου έµπνευση, όλα αυτά τα χρόνια που ζωγραφίζω, είναι η πόλη των Χανίων και κυρίως η Χαλέπα, της οποία είµαι γέννηµα – θρέµµα», σηµείωσε µιλώντας στα «Χ.ν.» ο κ. Γεωργαράκης, ενώ τόνισε ότι η Χαλέπα πέρα από την πλούσια ιστορία και τη φυσική οµορφιά της ως περιοχή, για τον ίδιο αποτελεί και σηµείο αναφοράς για τα παιδικά και νεανικά του χρόνια.

«Η Χαλέπα όταν ήµασταν παιδιά ήταν παράδεισος. Είχε πολύ πράσινο και δεν υπήρχαν πολυκατοικίες. Ευτυχώς ακόµα σώζονται κάποια κτήρια ιστορικά κι ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτά που δίνουν “χρώµα” στη συνοικία», υπογράµµισε ο Χανιώτης εικαστικός, ενώ επεσήµανε ότι η νοσταλγική διάθεση που ήθελε να αποτυπωθεί µέσα από τις ζωγραφιές του, λειτουργεί κι ως µια εικαστική «γέφυρα» που συνδέει τον ίδιο και το σήµερα µε τις εµπειρίες και τα βιώµατα της παιδικής του ηλικίας.

Η έκθεση, που έχει επιµεληθεί η Κατερίνα Μυλωνά, θα παραµείνει επισκέψιµη µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό έως την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025.