Νοσταλγική εφηβεία με τις ιστορίες του Archie

Τον ∆εκέµβριο του 1941 έκανε την πρώτη του εµφάνιση σε κόµικς, ένας νεαρός µε κόκκινα µαλλιά και λίγες φακίδες στα µάγουλα. Ένας ήρωας που δηµιουργήθηκε µε αρχική προοπτική να αρέσει στους φαν των ταινιών που πρωταγωνιστούσε ο Mickey Rooney.

Ο ήρωας αυτός είναι ένας τυπικός έφηβος, που πηγαίνει στο σχολείο, είναι κάπως αδέξιος και θα κάνει χαζά λάθη, αλλά πάντα µε καλές προθέσεις. Παίζει κιθάρα στο µουσικό του γκρουπ, αλλά το πιο γνωστό χαρακτηριστικό του είναι ότι καταδιώκεται από τις συµµαθήτριές του. Αυτός είναι ο Archie Andrews, ο οποίος πρωτο εµφανίστηκε στο περιοδικό Pep Comics, σε σενάριο Vic Bloom και σχέδιο του Bob Montana.

Το περιοδικό που δηµοσίευε τότε και ιστορίες µε σούπερ ήρωες, έστρεψε το ενδιαφέρον του στον Archie, ενώ άλλαξε και το όνοµά του από «M.L.J. Magazines» σε «Archie Comic Publications». Από το 1942 απέκτησε την δικιά του αποκλειστική σειρά «Archie Comics» που λίγο αργότερα στο τεύχος 114 µετονοµάστηκε στο πιο απλό «Archie». Η σειρά αυτή κυκλοφορούσε µέχρι και τον Ιούνιο του 2015, φτάνοντας στο τεύχος 666. Το 2015 κυκλοφόρησε µια νέα σειρά η οποία ολοκληρώθηκε το 2020, η οποία είχε αυτή τη φορά σαν κοινό πιο µεγάλες ηλικίες και είχε µια καινούρια, πιο µοντέρνα σχεδιαστική προσέγγιση.

1 από 3

Οι φίλοι του Archie

Εκτός από τον πρωταγωνιστή, στη σειρά συναντάµε τον Jughead Jones, τον καλύτερο φίλο του Archie. Σχεδιαστικά ξεχωριζεί γιατί φοράει πάντα ένα καπέλο-κορώνα, διακοσµηµένο µε κονκάρδες (γνωστό και ως Whoopee Cap, αρκετά δηµοφιλές την περίοδο 1920-1930 στην Αµερικη). Στην αρχή ο Jughead δεν συµπαθούσε καθόλου τον Archie, αλλά η συµπεριφορά του τελευταίου τον κέρδισε και έτσι έγιναν κολλητοί. Συχνά ο Jughead θα βοηθήσει τον Archie να ξεµπλέξει από καταστάσεις, ενώ πάντα ξέρει πότε το σχέδιο που έχει καταστρώσει ο φίλος του δεν θα δουλέψει, χωρίς να µπορεί όµως να τον σταµατήσει.

Φαινοµενικά αντίπαλός του είναι ο Reggie Mantle, οποίος τον ανταγωνίζεται στις ιστορίες τόσο αθλητικά όσο και… ερωτικά, διεκδικόντας την προσοχή της Veronica. Πολλές φορές θα πιαστούν στα χέρια και θα κοροϊδέψει ο ένας τον άλλον, αλλά από την άλλη θα τους δουµε και µαζί σε συνεργατικά αθλητικά παιχνίδια ή και σε άλλες δραστηριότητες. ∆ίπλα σε αυτούς τους βασικούς χαρακτήρες, οι φίλοι του Archie, περιλαµβάνουν τον DIlton Doiley, µια ιδιοφυία που µπλέκει αλλά και ξεµπλέκει τον πρωταγωνιστή µε τα πειράµατα και τις εφευρέσεις του, τον Moose Mason, συναθλητή του (και ταυτόχρονα αρκετά φτωχό παιδί) και αρκετοί ακόµα. Φυσικά στο κόµικς εµφανίζεται και αρκετά συχνά η µπάντα «The Archies», στην οποία ο πρωταγωνιστής παίζει κιθάρα, ο Reggie µπάσο, ο Jughead τύµπανα, η Veronica φωνήτικά και πλήκτρα, και η Betty φωνητικά, κιθάρα και κρουστά.

1 από 2

Οι έρωτες και το τέλος

Ο Archie είναι ερωτευµένος µε την Veronica που είναι ένα πλουσιόπαιδο, αλλά ταυτόχρονα του αρέσει και η Betty η οποία είναι η γειτόνισσά του, ένα ερωτικό τρίγωνο που θα δώσει πλοκή σε πολλά τεύχη της σειράς. Τελικά δεν µαθαίνουµε ποτέ αν έγινε ποτέ κάτι µε κάποια από τις δύο κοπέλες, µε όλα τα ενδεχόµενα να µένουν ανοιχτά µε το τέλος της σειράς. Το τέλος της σειράς ήταν µάλιστα αρκετά απροσδόκητό για το όλο ύφος της. Έτσι, σαν επισόδειο του Game of Thrones, ο Archie τον Ιούνιο του 2014 θα πεθάνει ηρωικά όταν θα τραυµατιστεί θανάσιµα από σφαίρα στην κοιλιά, στην προσπάθειά του να σώσει τη ζωή ενός φίλου του. Οι δηµιουργοί αναφέρουν πως ο θάνατος αυτός είναι όπως η ζωή του, ηρωικός, ο Archie αντιπροσωπεύει εµάς, τον άνθρωπο µέσα στον οποίο συνυπάρχουν τα δυνάτα σηµεία αλλά και οι αδυναµίες. Στο τελευταίο τεύχος που κυκλοφόρησε, βλέπουµε την ιστορία 1 χρόνο µετά τον θάνατό του. Οι φίλοι του τον θυµούνται, το σχολείο έχει µετονοµαστεί στο όνοµά του, ενώ η ιστορία τελειώνει µε τον Jughead ναι σερβίρει ένα λαχταριστό γλυκό σε τρία µικρά παιδιά που µοιάζουν οπτικά µα τον Archie, την Betty και την Veronica, κλείνοντας πονηρά τον µάτι στην αναγνώστη.

Όπως σχεδόν κάθε σειρά κόµικς που έχει γίνει γνωστή, οι ιστορίες του Archie, ταξίδεψαν στο ραδιόφωνο, έγιναν animation αλλά και live-action ταινίες.