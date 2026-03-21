«Νόσος» Predator

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία πρόκειται να σταλεί ο φάκελος της Οικονοµικής Αστυνοµίας που αφορά ύποπτες συνοµιλίες 17 βουλευτών της Ν.∆. και 2-3 των άλλων κοµµάτων µε εµπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2025.
Ερευνώνται και καταγράφονται ύποπτες συνοµιλίες βουλευτών και εξετάζονται ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν αυτές οι πολιτικές παρεµβάσεις που κατέληξαν σε παράνοµες συναλλαγές, έγιναν για να στηριχθεί η επιθυµία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ώστε ν’ ασκηθούν ποινικές διώξεις.
Χρησιµοποιήθηκε το predator για τη διαχείριση πακτωλού εκατοµµυρίων ευρώ, που µοιράστηκαν µε σκοτεινές συναλλαγές σε ηµετέρους. Σε αυτό το ανεξέλεγκτο πάρτι των εκατοµµυρίων έχουµε ακόµη να µάθουµε πολλά.
Υπάρχουν άνθρωποι που γνώριζαν την παρακολούθηση τους απ’ το παράνοµο λογισµικό predator, αλλά αρνήθηκαν ή αδράνησαν να στραφούν νοµικά κατά των αυτουργών της υποκλοπής και επέλεξαν τον δρόµο της σιωπής.
Το predator χρησιµοποιήθηκε ως µέσον ελέγχου όσων διαχειρίζονταν εκατοµµύρια ευρώ µε σκοτεινές συναλλαγές. Στην ουσία δεν υπάρχει κανένας που να πιστεύει ότι όλα αυτά τα έκαναν µόνο τέσσερις άνθρωποι από… χόµπι. Και το ερώτηµα πλανάται, ποιο είναι το σύστηµα που καθόριζε πώς να µοιράζονται τα ποσά των κοινοτικών κονδυλίων ή το δηµόσιο χρήµα;
Αποδείχθηκαν στόχοι παράνοµης παρακολούθησης ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, το µισό Υπουργικό Συµβούλιο και κοµµατικοί παράγοντες. Πιστεύεται ότι υπήρξε γραµµή από ψηλά: «Υποβαθµίστε το, αντιµετωπίστε το, σαν να µην «έτρεχε τίποτα το σοβαρό»». Οι ένστολοι τουλάχιστον θα πρεπε να µάθουν γιατί παρακολουθούνταν. Φαίνεται πως άκουσαν από «σάλπιγγα» το σιωπητήριο.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

