«Νόσος» Predator

Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία πρόκειται να σταλεί ο φάκελος της Οικονοµικής Αστυνοµίας που αφορά ύποπτες συνοµιλίες 17 βουλευτών της Ν.∆. και 2-3 των άλλων κοµµάτων µε εµπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2025.

Ερευνώνται και καταγράφονται ύποπτες συνοµιλίες βουλευτών και εξετάζονται ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν αυτές οι πολιτικές παρεµβάσεις που κατέληξαν σε παράνοµες συναλλαγές, έγιναν για να στηριχθεί η επιθυµία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ώστε ν’ ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Χρησιµοποιήθηκε το predator για τη διαχείριση πακτωλού εκατοµµυρίων ευρώ, που µοιράστηκαν µε σκοτεινές συναλλαγές σε ηµετέρους. Σε αυτό το ανεξέλεγκτο πάρτι των εκατοµµυρίων έχουµε ακόµη να µάθουµε πολλά.

Υπάρχουν άνθρωποι που γνώριζαν την παρακολούθηση τους απ’ το παράνοµο λογισµικό predator, αλλά αρνήθηκαν ή αδράνησαν να στραφούν νοµικά κατά των αυτουργών της υποκλοπής και επέλεξαν τον δρόµο της σιωπής.

Το predator χρησιµοποιήθηκε ως µέσον ελέγχου όσων διαχειρίζονταν εκατοµµύρια ευρώ µε σκοτεινές συναλλαγές. Στην ουσία δεν υπάρχει κανένας που να πιστεύει ότι όλα αυτά τα έκαναν µόνο τέσσερις άνθρωποι από… χόµπι. Και το ερώτηµα πλανάται, ποιο είναι το σύστηµα που καθόριζε πώς να µοιράζονται τα ποσά των κοινοτικών κονδυλίων ή το δηµόσιο χρήµα;

Αποδείχθηκαν στόχοι παράνοµης παρακολούθησης ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, το µισό Υπουργικό Συµβούλιο και κοµµατικοί παράγοντες. Πιστεύεται ότι υπήρξε γραµµή από ψηλά: «Υποβαθµίστε το, αντιµετωπίστε το, σαν να µην «έτρεχε τίποτα το σοβαρό»». Οι ένστολοι τουλάχιστον θα πρεπε να µάθουν γιατί παρακολουθούνταν. Φαίνεται πως άκουσαν από «σάλπιγγα» το σιωπητήριο.