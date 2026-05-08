Νοσοκομείο Χανίων: Προκηρύχθηκαν 16 θέσεις ειδικευμένων γιατρών

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το Νοσοκομείο Χανίων, σηματοδοτεί η προκήρυξη 16 νέων μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος «μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και τη δημόσια υγεία στη Δυτική Κρήτη αποτελεί η προκήρυξη 16 νέων μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής προκήρυξης 1.131 θέσεων που υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης , η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Θεμιστοκλέους.

Οι θέσεις που εγκρίθηκαν για το Νοσοκομείο μας ανταποκρίνονται απολύτως στις πραγματικές και αυξημένες ανάγκες του ΓΝ Χανίων και αφορούν κρίσιμες ειδικότητες:

✔ 2 Αναισθησιολόγοι

✔ 2 Ιατροί για το ΤΕΠ

✔ 2 Γενικοί Χειρουργοί

✔ 2 Παθολόγοι

✔ 2 Καρδιολόγοι

✔ 1 Νευρολόγος

✔ 1 ΩΡΛ

✔ 1 Ουρολόγος

✔ 1 Ενδοκρινολόγος

✔ 1 Ακτινολόγος

✔ 1 Πνευμονολόγος

Η ενίσχυση αυτή αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ως βασικός πυλώνας της Δημόσιας Υγείας στη Δυτική Κρήτη, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες του πλέον τουριστικού νομού της χώρας.

Ο Υπουργός Υγείας τήρησε τη δημόσια δέσμευσή του απέναντι στο Νοσοκομείο Χανίων, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη βούληση για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων συνεχίζει, με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, χάρη στην καθημερινή προσπάθεια του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 25/05/2025 ώρα 12:00 και λήγει στις 15/06/2025 ώρα 12:00.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε και να στηρίζουμε το Νοσοκομείο μας. Για τους πολίτες των Χανίων, της Δυτικής Κρήτης ,για όλους όσοι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες Υγείας»