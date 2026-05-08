menu
18.3 C
Chania
Σάββατο, 9 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Νοσοκομείο Χανίων: Προκηρύχθηκαν 16 θέσεις ειδικευμένων γιατρών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για το Νοσοκομείο Χανίων, σηματοδοτεί η προκήρυξη 16 νέων μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος «μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και τη δημόσια υγεία στη Δυτική Κρήτη αποτελεί η προκήρυξη 16 νέων μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής προκήρυξης 1.131 θέσεων που υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης , η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Θεμιστοκλέους.
Οι θέσεις που εγκρίθηκαν για το Νοσοκομείο μας ανταποκρίνονται απολύτως στις πραγματικές και αυξημένες ανάγκες του ΓΝ Χανίων και αφορούν κρίσιμες ειδικότητες:
✔ 2 Αναισθησιολόγοι
✔ 2 Ιατροί για το ΤΕΠ
✔ 2 Γενικοί Χειρουργοί
✔ 2 Παθολόγοι
✔ 2 Καρδιολόγοι
✔ 1 Νευρολόγος
✔ 1 ΩΡΛ
✔ 1 Ουρολόγος
✔ 1 Ενδοκρινολόγος
✔ 1 Ακτινολόγος
✔ 1 Πνευμονολόγος
Η ενίσχυση αυτή αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ως βασικός πυλώνας της Δημόσιας Υγείας στη Δυτική Κρήτη, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες του πλέον τουριστικού νομού της χώρας.
Ο Υπουργός Υγείας τήρησε τη δημόσια δέσμευσή του απέναντι στο Νοσοκομείο Χανίων, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη βούληση για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων συνεχίζει, με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, χάρη στην καθημερινή προσπάθεια του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 25/05/2025 ώρα 12:00 και λήγει στις 15/06/2025 ώρα 12:00.
Συνεχίζουμε να ενισχύουμε και να στηρίζουμε το Νοσοκομείο μας. Για τους πολίτες των Χανίων, της Δυτικής Κρήτης ,για όλους όσοι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες Υγείας»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum