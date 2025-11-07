menu
Τοπικά

Νοσοκομείο Χανίων: Η Ειρήνη Λαγουδάκη Διευθύντρια στη Β’ Παθολογική Κλινική

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ανακοίνωσε  την ανάληψη της Διεύθυνσης της Β’ Παθολογικής Κλινικής από την κα Ειρήνη Λαγουδάκη, Διευθύντρια Παθολογίας Ε.Σ.Υ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η κα Λαγουδάκη αποτελεί εξαίρετη ιατρό και άνθρωπο, με βαθιά επιστημονική κατάρτιση και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασθενείς και την κοινωνία.
Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του Γ.Ν. Χανίων, εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, ενώ διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 ως Συντονίστρια της Επιτροπής Διαχείρισης της Πανδημίας αλλά και ως Επιστημονικά Υπεύθυνη της Κλινικής COVID-2, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στον τομέα της οργάνωσης, της θεραπευτικής ανταπόκρισης και της ασφάλειας των ασθενών, με συνέπεια, ψυχραιμία και αφοσίωση στο καθήκον.
Με τη νέα της θέση, η κα Λαγουδάκη διαδέχεται μια σειρά άξιων ιατρών, που τίμησαν τη Β’ Παθολογική Κλινική και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία του Νοσοκομείου και στην ιατρική κοινότητα των Χανίων:
-την αείμνηστη Χαρά Μυλωνάκη,
-τη Λουκία Καλογεράκη,
-τον Διονύση Κολπονδίνο,
και τη Βαρβάρα Τσαγκλή.
Με σεβασμό στο έργο τους, η κα Λαγουδάκη συνεχίζει και εξελίσσει τη διαδρομή τους, με στόχο μια κλινική που θεραπεύει όχι μόνο με επιστημονική γνώση και εμπειρία αλλά και με ανθρώπινη ζεστασιά.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη, στήριξη και εκτίμησή της προς την κα Λαγουδάκη και τα στελέχη της Β’ Παθολογικής Κλινικής, αναγνωρίζει και στηρίζει ολόψυχα το σημαντικό έργο τόσο της Α΄ όσο και Β ΄ Παθολογικής Κλινικής αλλά και την καθημερινή, αθόρυβη ,καθοριστική προσπάθεια όλων των Κλινικών, Τμημάτων και Μονάδων του Νοσοκομείου που με συνέπεια, ήθος και υψηλό επιστημονικό επίπεδο, συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πυλώνα διασφάλισης της δημόσιας υγείας στη βάση μιας αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ισότιμης κάλυψης των αναγκών της υγείας του πληθυσμού»

