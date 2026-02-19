Νοσοκομείο Νίκαιας: Ενταση κατά την επίσκεψη του Αδωνι Γεωργιάδη (Βίντεο)

Ένταση και μικροεπεισόδια σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19/02) μεταξύ νοσηλευτών και αστυνομικών έξω από το νοσοκομείο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας.

Οπως μετέδωσαν αθηναικά ΜΜΕ, κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη ο οποίος εγκαινίασε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ο Σύλλογος Εργαζομένων πραγματοποίησε στάση εργασίας και συγκέντρωση.

Στην ανακοίνωση τους αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του», «έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».

