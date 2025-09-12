Νοσοκομείο Χανίων: Δέκα νέα σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς

Στη διάθεση των νεφροπαθών του Νοσοκομείου Χανίων θα είναι από τη Δευτέρα 10 σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που αγοράσθηκαν από τη 7η ΥΠΕ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γιώργος Μπεας επεσήμανε πως “τα μηχανήματα αυτά είναι υπερσύγχρονα και προστίθενται σε άλλα 10 που είχαν αγοραστεί από την Περιφέρεια Κρήτης” .

Η διευθύντρια της Μονάδας Tεχνητού Νεφρού κ. Αντωνία Παπαδάκη σημείωσε πως όσο πιο σύγχρονα είναι τα μηχανήματα τόσο καλύτερα γίνεται η αιμοκάθαρση.

Στο Νοσοκομείο Χανίων εξυπηρετούνται 62 ασθενείς με αιμοκάθαρση και από άποψη στελέχωσης η κ. Παπαδάκη ανέφερε πως υπάρχουν ελλείψεις αλλά η μονάδα είναι σε καλύτερο επίπεδο από άλλες κλινικές του ιδρύματος.