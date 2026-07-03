Νοσοκομείο Χανίων: 100% στελέχωση της Ορθοπαιδικής Κλινικής – Ανέλαβε καθήκοντα ο Κ. Μαστραντωνάκης

Κατά 100% είναι πλέον στελεχωμένη η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων όπου ανέλαβε καθήκοντα ο μόνιμος Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ κ. Κωνσταντίνος Μαστραντωνάκης.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» ανακοίνωσε «με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανάληψη καθηκόντων του μόνιμου Επιμελητή Α΄ Ορθοπαιδικής κ. Κωνσταντίνου Μαστραντωνάκη, ο οποίος εντάσσεται στο ιατρικό δυναμικό της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

Η έλευση του κ. Μαστραντωνάκη αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου και συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Δυτικής Κρήτης.

Η Ορθοπαιδική Κλινική, υπό τη Διεύθυνση της Διευθύντριας ΕΣΥ κας Κατερίνας Μανιμανάκη, αποτελεί μία από τις πλέον νευραλγικές και απαιτητικές κλινικές του Νοσοκομείου, καθώς καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό επειγόντων περιστατικών, πολυτραυματιών, καταγμάτων και σοβαρών ορθοπαιδικών κακώσεων, που σχετίζονται κυρίως με τροχαία ατυχήματα, πτώσεις και λοιπούς τραυματισμούς.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Μαστραντωνάκη, η Ορθοπαιδική Κλινική καλύπτει πλέον το 100% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού, καθώς διαθέτει εννέα (9) μόνιμους Ορθοπαιδικούς Ιατρούς για εννέα (9) οργανικές θέσεις, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη λειτουργία της Κλινικής και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, το έργο της Κλινικής ενισχύεται περαιτέρω από τη συνεργασία με εξειδικευμένο Στρατιωτικό Ορθοπαιδικό, γεγονός που διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες αντιμετώπισης σύνθετων και απαιτητικών περιστατικών.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαστραντωνάκης διαθέτει σημαντική επιστημονική κατάρτιση και πολύτιμη κλινική εμπειρία και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο μέλος της Ορθοπαιδικής Κλινικής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο υψηλού επιπέδου έργο που επιτελείται καθημερινά προς όφελος των ασθενών.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Διευθύντρια της Ορθοπαιδικής Κλινικής κα Κατερίνα Μανιμανάκη και σε όλους τους ιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους της Κλινικής για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας, αφοσίωσης και επαγγελματισμού που επιδεικνύουν καθημερινά, διαχειριζόμενοι με επιτυχία έναν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο περιστατικών.

Καλωσορίζουμε τον κ. Κωνσταντίνο Μαστραντωνάκη στην οικογένεια του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και του ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη, υγεία και κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων.

Η συνεχής ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η πλήρης στελέχωση των κρίσιμων κλινικών και η διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της Διοίκησης, με στόχο ένα ακόμη ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Κρήτης».