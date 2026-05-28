Νοσοκομείο «Αττικόν»: Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς

Έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρει ότι από τις 21 έως τις 26 Μαΐου καταγράφηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς, εκ των οποίων τα 9 επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά. Από τα θετικά κρούσματα, τα 5 αφορούν ασθενείς και τα 4 μέλη του προσωπικού.

Όπως αναφέρεται, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς, όπως απομόνωση ασθενών, απολυμάνσεις και απομάκρυνση εργαζομένων με ύποπτα συμπτώματα. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάσθηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Από την πλευρά του, το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

