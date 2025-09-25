menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Νορβηγία: Η αστυνομία κατέσχεσε drone που χειριζόταν αλλοδαπός κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέσχεσε χθες ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο χειριζόταν ένας αλλοδαπός κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο, σε ένα πλαίσιο πολλαπλασιασμού τέτοιων συμβάντων σε σκανδιναβικές χώρες.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου πενήντα ετών, πετούσε το drone του σε μια απαγορευμένη ζώνη χωρίς αυτό να επηρεάζει την εναέρια κυκλοφορία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λίζα Μάρι Λόκε, επικεφαλής του τμήματος διώξεων της περιφερειακής αστυνομίας.

Ο άνδρας δεν συνελήφθη, αλλά προσήχθη από την αστυνομία, σημείωσε η Λόκε, μη θέλοντας να διευκρινίσει ποια είναι ακριβώς η υπηκοότητά του.

«Χθες, γύρω στις 21:00 [22:00 ώρα Ελλάδας], η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένα drone είχε διεισδύσει στη ζώνη απαγόρευσης υπέρπτησης του αεροδρομίου του Όσλο», εξήγησε η Λόκε.

«Όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, βρήκαν έναν άνδρα περίπου 50 ετών που χειριζόταν το drone», είπε, προσθέτοντας πως η αστυνομία το έκανε να προσγειωθεί και το κατέσχεσε.

Αυτό το επεισόδιο σημειώθηκε έπειτα από ενδεχόμενη παρατήρηση drones που επηρέασαν την εναέρια κυκλοφορία σε δανικά αεροδρόμια, κυρίως στην Κοπεγχάγη, καθώς και στο αεροδρόμιο του Όσλο, αυτή την εβδομάδα.

«Προς το παρόν δεν βλέπουμε διασύνδεση μεταξύ των δύο συμβάντων», είπε η Λόκε.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η αεροπορική κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Όσλο ανεστάλη για περίπου τρεις ώρες έπειτα από ειδοποίηση για ενδεχόμενη παρουσία ενός drone.

Η Λόκε διευκρίνισε σήμερα πως επρόκειτο για φώτα που παρατηρήθηκαν στον αέρα και πως επαληθεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί αν επρόκειτο πράγματι για drone.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum