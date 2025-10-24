menu
24.8 C
Chania
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Νόρις: «Δεν θα υπάρξουν εντολές της McLaren στη μάχη του τίτλου»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Λάντο Νόρις απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι, παρά την συνεχώς αυξανόμενη απειλή που θέτει ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, η McLaren θα χρησιμοποιήσει εντολές, προκειμένου να ευνοήσει είτε τον εαυτό του είτε τον Όσκαρ Πιάστρι στη μάχη του τίτλου των οδηγών στη Φόρμουλα Ένα. Ο Βρετανός «πιλότος» πηγαίνει στο κυριακάτικο γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού έχοντας πλησιάσει σε απόσταση 14 βαθμών τον -πρωτοπόρο στην κατάταξη των οδηγών- «ομόσταυλό» του, αλλά κανείς από τους δύο «πιλότους» δεν έχει επικρατήσει στους τελευταίους τέσσερις αγώνες. Αντίθετα, ο Φερστάπεν έχει πανηγυρίσει τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα γκραν πρι (σ.σ. ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes πρώτευσε στη Σιγκαπούρη), με αποτέλεσμα να έχει πλησιάσει σε απόσταση 40 βαθμών από τον Πιάστρι (και 26 από τον Νόρις), ενώ απομένουν πέντε αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Με τη McLaren να έχει εξασφαλίσει στη Σιγκαπούρη τον τίτλο στους κατασκευαστές για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ο Νόρις απάντησε «όχι», όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου στο Μεξικό αν θα επιβληθούν εντολές από την ομάδα, προκειμένου να βοηθήσουν στην εξασφάλιση του τίτλου των οδηγών. «Τίποτε δεν αλλάζει. Θέλουμε να νικήσουμε, και οι δύο θέλουμε να νικήσουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας. Αλλά νομίζω ότι ξέρουμε πώς να συνεργαζόμαστε, αλλά και να αγωνιζόμαστε ο ένας εναντίον του άλλου» είπε ο Βρετανός και συμπλήρωσε: «Αλλά νομίζω ότι έχουμε τη σωστή προσέγγιση, οπότε θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο Όσκαρ Πιάστρι τόνισε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο Λάντο Νόρις προσέρχονται στο τριήμερο του γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού με… «καθαρό μητρώο», καθώς ήρθησαν οι επιπτώσεις που είχαν επιβληθεί στον Βρετανό για την επαφή που είχαν οι δύο οδηγοί της McLaren στη Σιγκαπούρη, ενώ ο Αυστραλός «πιλότος» ανέλαβε «ένα βαθμό της ευθύνης» για τη σύγκρουσή τους στον πρώτο γύρο του αγώνα σπριντ στο Όστιν.

Το περασμένο Σάββατο ήταν μια δύσκολη… ημέρα για τα μονοθέσια της McLaren στο “Circuit of The Americas”, καθώς οι δύο οδηγοί της ομάδας εγκατέλειψαν ύστερα από τη σύγκρουσή τους στον πρώτο γύρο του αγώνα σπριντ. Όμως, και η Κυριακή ήταν μια δύσκολη ημέρα για τον Πιάστρι, καθώς ο Αυστραλός περιορίστηκε στην πέμπτη θέση, ενώ ο Νόρις τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Φερστάπεν. Έτσι, το προβάδισμα του Πιάστρι έναντι του Νόρις στην κατάταξη των οδηγών μειώθηκε στους 14 βαθμούς, ενώ στην τρίτη και στο -40 από τον Αυστραλό ακολουθεί ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ερωτηθείς αν η ομάδα έχει επανεξετάσει το τι συνέβη το Σάββατο στο γκραν πρι των ΗΠΑ, ο Πιάστρι εξήγησε: «Το έχουμε εξετάσει ξανά – το βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο, ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι υπάρχει ένας βαθμός ευθύνης από την πλευρά μου στο σπριντ και ξεκινάμε αυτό το Σαββατοκύριακο με καθαρό μητρώο και για τους δύο μας, οπότε απλώς βγαίνουμε στην πίστα και αγωνιζόμαστε και βλέπουμε ποιος μπορεί να βγει νικητής».

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις που είχαν επιβληθεί στον Νόρις μετά το περιστατικό της Σιγκαπούρης έχουν πλέον αρθεί, καθώς και αν η ανάληψη από μέρους του ενός μεριδίου της ευθύνης για τη σύγκρουση στο σπριντ του Όστιν οφειλόταν στην επιθετικότητα της κίνησης, ο Πιάστρι συμπλήρωσε: «Ναι, οι συνέπειες από την πλευρά του Λάντο έχουν αρθεί και, ναι, τελικά αυτό ήταν. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που εμπλέκονταν, αλλά τελικά αυτό αποφασίστηκε».

