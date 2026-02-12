Νόμος 5092/2024 και τουριστικές επιχειρήσεις: Ανάπτυξη χωρίς σχέδιο ή ανάπτυξη µε όρους βιωσιµότητας;

Παραµονές της έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου βρίσκει για ακόµη µία χρονιά δεκάδες επιχειρηµατίες του Αποκόρωνα αντιµέτωπους µε αβεβαιότητα και έντονο προβληµατισµό.

Η εφαρµογή του νόµου 5092/2024, που ρυθµίζει τη διαχείριση και αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας, έχει δηµιουργήσει ένα αυστηρότερο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει άµεσα τη λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται επί δεκαετίες κατά µήκος της παραλιακής ζώνης της περιοχής. Το ζήτηµα αναδεικνύει µε τον πιο εκκωφαντικό τρόπο, την απουσία έγκαιρου σχεδιασµού και παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ο Αποκόρωνας διαθέτει µία από τις σηµαντικότερες παράκτιες ζώνες της Κρήτης, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας.

Περιοχές όπως η Αλµυρίδα, οι Καλύβες, η Γεωργιούπολη, η Κυανή Ακτή, το Καλυβάκι αλλά και η λίµνη του Κουρνά δεν αποτελούν απλώς τουριστικούς προορισµούς υψηλής επισκεψιµότητας. Αποτελούν χώρους όπου δραστηριοποιούνται δεκάδες οικογενειακές επιχειρήσεις που στηρίζουν την τοπική κοινωνία, δηµιουργούν θέσεις εργασίας και συµβάλλουν ουσιαστικά στα οικονοµικά του ∆ήµου. Πίσω από κάθε επιχείρηση βρίσκονται οικογένειες, εργαζόµενοι και µια ολόκληρη αλυσίδα οικονοµικής και εµπορικής δραστηριότητας που εξαρτάται άµεσα από τη βιωσιµότητά τους.

Παρά τη στρατηγική σηµασία αυτών των περιοχών, τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη χερσαία ζώνη και τον αιγιαλό παρέµεναν γνωστά εδώ και πολλά χρόνια.

Σε αρκετούς ∆ήµους της χώρας, οι τοπικές αρχές κινήθηκαν έγκαιρα, εκπόνησαν περιβαλλοντικές και χωροταξικές µελέτες και διεκδίκησαν επαναοριοθετήσεις αιγιαλού, προστατεύοντας επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα επί δεκαετίες σε παράκτιες περιοχές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι παρεµβάσεις αυτές δεν έγιναν για να παρακαµφθεί η νοµιµότητα, αλλά για να προσαρµοστεί η εφαρµογή της στις πραγµατικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της βιώσιµης ανάπτυξης.

Στον Αποκόρωνα, ωστόσο, δεν φαίνεται να υπήρξε αντίστοιχη κινητικότητα. ∆εν εκπονήθηκαν ολοκληρωµένες µελέτες που θα µπορούσαν να τεκµηριώσουν αιτήµατα επαναοριοθέτησης, ούτε διαµορφώθηκε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.

Η απουσία αυτών των ενεργειών δηµιουργεί σήµερα ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για επιχειρήσεις που καλούνται να λειτουργήσουν µέσα σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο, χωρίς να έχουν προηγουµένως εξασφαλιστεί οι αναγκαίες προσαρµογές.

Οι συνέπειες της κατάστασης αυτής είναι ήδη ορατές. Η αβεβαιότητα οδηγεί σε αναστολή επενδύσεων, σε αδυναµία προγραµµατισµού και σε έντονο προβληµατισµό για το µέλλον πολλών επιχειρήσεων.

Το ζήτηµα αυτό δεν περιορίζεται µόνο σε οικονοµικούς δείκτες. Επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και συνολικά τη δυναµική ανάπτυξης της περιοχής. Η τουριστική δραστηριότητα στον Αποκόρωνα αποτελεί βασικό µοχλό ευηµερίας και οποιαδήποτε αποδυνάµωση του κλάδου έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την τοπική οικονοµία.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται, σε τέτοιες περιπτώσεις, να λειτουργεί προληπτικά και όχι απολογητικά. Ο ρόλος της δεν περιορίζεται στη διαχείριση της καθηµερινότητας, αλλά επεκτείνεται στον στρατηγικό σχεδιασµό, στην πρόβλεψη θεσµικών αλλαγών και στη διεκδίκηση λύσεων που προστατεύουν την τοπική κοινωνία. Η εκπόνηση περιβαλλοντικών και χωροταξικών µελετών, η συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς και η ενεργή παρέµβαση προς τα αρµόδια υπουργεία αποτελούν βασικά εργαλεία που µπορούν να διασφαλίσουν τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Η εφαρµογή του νόµου 5092/2024 φέρνει πλέον τον Αποκόρωνα µπροστά σε µια κρίσιµη καµπή. Η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες είναι αδιαπραγµάτευτη. Ταυτόχρονα, όµως, απαιτείται µια ισορροπηµένη προσέγγιση που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που στηρίζει την τοπική οικονοµία εδώ και δεκαετίες.

Το ζητούµενο σήµερα δεν είναι η αναζήτηση ευθυνών για το παρελθόν, αλλά η διαµόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για το µέλλον. Η άµεση εκκίνηση τεκµηριωµένων µελετών, η οργανωµένη διεκδίκηση θεσµικών παρεµβάσεων και η ουσιαστική στήριξη των επαγγελµατιών µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων και της τουριστικής ανάπτυξης του Αποκόρωνα.

Η περιοχή διαθέτει όλα τα φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήµατα που την καθιστούν έναν από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς της Κρήτης. Η διατήρηση όµως αυτής της δυναµικής δεν µπορεί να στηρίζεται µόνο στη φυσική οµορφιά. Απαιτεί σχεδιασµό, συνεργασία και έγκαιρες παρεµβάσεις που θα προστατεύσουν τόσο το περιβάλλον όσο και τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στον τόπο.

*Ο Ευστράτιος Φλεµετακης είναι περιφερειακός σύµβουλος ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, πρόεδρος Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρίας Κρήτης