ΝΟΧ: Τρεις όγδοες θέσεις στο ξεκίνημα στο ΟΑΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ξεκίνησε στο ΟΑΚΑ η συμμετοχή για τον Ναυτικό Ομιλο Χανίων στις κατηγορίες παίδων-κορασίδων και εφήβων-νεανίδων στο Χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης Νοτ. Ελλάδας.

Την αποστολή του ΝΟ Χανίων συνοδεύουν οι προπονητές Αποστόλης Γεωργιάδης και Θανάσης Κάχρης,

Αναλυτικά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στα αγωνίσματα που διεξήχθησαν την Παρασκευή είναι τα εξής:

•Γαρεφαλάκη Βάσια 11η θέση 100μ. πεταλούδα κορασίδων 1:09.35

•Γεωργιάδη Αναστασία 8η θέση 800μ. ελεύθερο νεανίδων 9:59.02

•Κοκονά Στελίνα 24η θέση 50μ. ελεύθερο νεανίδων 29.69

•Πρώιμου Αικατερίνη 8η θέση 800μ. ελεύθερο κορασίδων 10:08.04

•Κολομβοτζάκης Ηλίας 30ή θέση 50μ. ελεύθερο παίδων 26.89

•Μπότσαρης Στέφανος 21η θέση 200μ. ύπτιο παίδων 2:28.22

•Πατεράκης Ηλίας 27η θέση 50μ. ελεύθερο παίδων 26.57

•Σκουνάκης Γεώργιος 10η θέση 50μ. ελεύθερο παίδων 25.22

•Στεφανουδάκης Βασίλειος 29η θέση 100μ. πεταλούδα παίδων 1:05.89

•Σκουνάκης Γεώργιος / Κατσαμάκης Εμμανουήλ / Γαρεφαλάκη Βάσια / Καρακίτσου Βάσια, 8η θέση 4×100μ. μικτή ομαδική mixed παίδων/κορασίδων 4:31.11

 

