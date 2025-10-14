ΝΟΧ: Το πρόγραμμα για τα τμήματα εκμάθησης κολύμβησης στον Κλαδισό

Ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων ενημερώνει τους γονείς και τους μικρούς κολυμβητές ότι τα μαθήματα εκμάθησης στη μικρή πισίνα (12μ.), καθώς και τα τμήματα του Μιχάλη Κοκολινάκη στην 25άρα πισίνα, ξεκινούν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι μικροί αθλητές καλούνται να προσέλθουν την ημέρα και ώρα που έχουν ήδη δηλώσει.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

• Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 15:30-16:15, 16:20-17:05, 17:10-17:55, 18:00-18:45, 18:45-19:30

• Τρίτη-Πέμπτη: 15:30-16:15, 16:20-17:05, 17:10-17:55, 18:00-18:45

• Σάββατο: 10:00-10:45, 10:45-11:30, 11:30-12:15, 12:15-13:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗ (25άρα πισίνα)

• Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 17:15-18:00, 18:00-18:45

• Τρίτη-Πέμπτη: 14:00-14:45

• Σάββατο: 15:00-15:45

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

• Μαγιό

• Παντόφλες

• Μπουρνούζι

• Σκουφάκι

• Γυαλάκια

Παρακαλούνται οι γονείς να μαρκάρουν τα αρχικά των παιδιών τους στις παντόφλες και στα μπουρνούζια.

Καλή αρχή σε όλους!

Υπεύθυνη εκμάθησης κολύμβησης: Αναστασία Κορνηλάκη»